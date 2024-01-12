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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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منظمة القانون من أجل فلسطين عن قضية غزة أمام العدل الدولية: حدث تاريخي

غزة
غزة

أكد ليكس تاكنبرج، مستشار بمنظمة القانون من أجل فلسطين، أن  ما يحدث في دولة فلسطين على مدار الثلاثة أشهر الماضية أحداث غير مسبوقة، نتيجة هذا العنف الصهيوني سقط آلاف الشهداء الفلسطينيين في هذه الغارات.

 

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وقال في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :"  قطاع غزة يشهد معاناة كبيرة منذ أحداث السابع من أكتوبر العام الماضي 2023".

 

وأضاف:"  النظر في الجرائم الإسرائيلية داخل محكمة العدل الدولية خطوة في غاية الأهمية وغير مسبوقة وحدث تاريخي".

 

وشدد، على أن، فضلًا عن أعداد المصابين والمفقودين، لافتًا إلى أن الشعب الفلسطيني يعاني بصورة كبيرة من شدة القصف على المباني السكنية المدنية، ولهذا سقط عدد كبير من المواطنين الشهداء الأبرياء.

 

ولفت المستشار بمنظمة القانون من أجل فلسطين، إلى أن الإبادة الجماعية أمر في غاية الخطورة، وتعتبر جلسة اليوم داخل المحكمة الدولية أولى الخطوات المهمة لوقف هذا المخطط.

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