كرم جبر: الدولة اتخذت خطوات إصلاحية مهمة في ملف حقوق الإنسان

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، أن الدولة اتخذت خطوات اصلاحية هامة في ملف حقوق الإنسان.



وأضاف كرم جبر، في حوار مع الاعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج مانشيت، المذاع عبر قناة سي بي سي، مساء اليوم الجمعة، أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية اشاد بالإجراءات المصرية في ملف حقوق الإنسان.



واكمل الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، أن المنطقة تشهد حرب عالمية من نوع جديد، لافتا إلى أن دولة جنوب أفريقيا تستحق التحية على موقفها من إسرائيل في محكمة العدل الدولية.