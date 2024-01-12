مساعد وزير الخارجية السابق: الانضمام للبريكس خطوة كبيرة للدبلوماسية المصرية

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية السابق، إن مصر منذ أول يناير عام 2024، أصبحت عضوا رسميا في مجموعة البريكس، هي ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وإثيوبيا، وإيران، والأرجنتين، مؤكد أن هذه خطوة كبيرة جدا بالنسبة للدبلوماسية المصرية.

وأضاف السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية السابق، خلال حواره ببرنامج “بصراحة” المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أن عام 2024 يبدأ بخطوة إيجابية بالنسبة للسياسية المصرية الخارجية، تعكس ثقل مصر فى المسرح الإقليمي والدولي.

وأشار السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية السابق، إلى أن أزمة تايوان، أزمة مفتعلة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا “إدارة بايدن”، لافتا إلى أنها مستمرة.