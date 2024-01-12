مصرع سباك في حادث انقلاب دراجة بخارية ببني سويف

توفي سباك في حادث سير بمحافظة بني سويف وقع، اليوم الجمعة، إثر انقلاب دراجة نارية كان يستقلها بمدخل قرية أقفهص بمركز الفشن، جنوب المحافظة، ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى مستشفى الفشن المركزي.

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث إنقلاب دراجة نارية بمدخل قرية أقفهص بمركز الفشن، جنوب المحافظة، ونتج عن الحادث إصابة قائدها بإصابات بالغة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، بإشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بسيارة إسعاف أنتقلت على الفور إلى موقع البلاغ، لنقل المصاب من موقع الحادث إلى قسم الطوارئ مستشفى الفشن المركزي، ولفظ أنفاسه الأخيرة اثناء النقل.

وبالانتقال والفحص تبين أن الحادث نتج عنه وفاة قائد الدراجة النارية وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف جهات التحقيق، وجارٍ إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.