التعليم تتيح تحميلها PDF| ننشر خطوات أداء امتحانات أبنائنا في الخارج 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليمات الخاصة بكيفية أداء امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 ، المقرر انطلاقها غدا السبت 13 يناير 2024 في جميع دول العالم حسب توقيت كل دولة .

رابط تحميل امتحانات أبنائنا في الخارج 2024

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت الآن : سوف يتم إتاحة تحميل النسخ الإلكترونية (PDF) من امتحانات أبناؤنا فى الخارج 2024 عن طريق المنصة الإلكترونية لـ أبناؤنا فى الخارج من خلال الرابط : ( https://sabroad.emis.gov.eg/Exams/Reviews ) ، وذلك وفقا للجدول الرسمي المعتمد لـ إمتحانات الفصل الدراسى الأول ( 2023 / 2024 ) .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 ، ستكون الأسئلة كلها اختيار من متعدد من بين ( أربعة اختيارات ) ، وذلك لجميع مواد الصفوف من الرابع الابتدائي و حتى الثانى الثانوى ، و على كل طالب قراءة كل سؤال و الإجابات المتاحه بشكل جيد.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن الإجابة على امتحانات أبنائنا في الخارج 2024 ، ستكون فى نفس ورقة الأسئلة وذلك عن طريق وضع علامة (صح) أمام الإختيار الصحيح فقط ، وفى حالة وضع علامة (صح) أمام اختيارين أو أكثر سيلغى السؤال للطالب .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : على الطالب في امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 أن يتأكد من كتابة بياناته الشخصية على ورقة الأسئلة فى الجزء الأعلى من ورقة الإمتحان و التى تتضمن ( اسم الطالب - رقم الجلوس)

وأخيراً قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه وفقا لضوابط امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 ، فبعد إنتهاء الطالب من الإجابة على ورقة الإمتحان الخاصة بكل مادة ، يقوم ولى الأمر بعمل مسح إلكترونى لورقة الإمتحان على هيئة ملف (PDF) ، ثم إرسال الملف الإلكترونى عن طريق المنصة الإلكترونية لأبناؤنا فى الخارج من خلال الرابط ( https://sabroadupload.emis.gov.eg ) ، و بإستخدام الحساب الخاص بولى الأمر على المنصة ، وذلك خلال نفس يوم الإمتحان الخاص بكل مادة .

و من المقرر أن تنطلق امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 جميع الصفوف الدراسية بداية من غدٍ السبت الموافق 13 يناير 2024 ، وفقا للجداول المعلنة من جانب وزارة التربية والتعليم .

وكان قد أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن اجمالي عدد الطلاب المسجلين لـ الامتحانات على منصة أبنائنا في الخارج 83162 طالب وطالبة لكافة الصفوف الدراسية من كي جي 1 حتى الصف الثاني الثانوي.