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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تتيح تحميلها PDF| ننشر خطوات أداء امتحانات أبنائنا في الخارج 2024

رابط امتحانات أبناؤنا
رابط امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليمات الخاصة بكيفية أداء امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 ، المقرر انطلاقها غدا السبت 13 يناير 2024 في جميع دول العالم حسب توقيت كل دولة .

رابط تحميل امتحانات أبنائنا في الخارج 2024

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت الآن : سوف يتم إتاحة تحميل النسخ الإلكترونية (PDF) من امتحانات أبناؤنا فى الخارج 2024 عن طريق المنصة الإلكترونية لـ أبناؤنا فى الخارج  من خلال الرابط  : ( https://sabroad.emis.gov.eg/Exams/Reviews ) ، وذلك  وفقا للجدول الرسمي المعتمد لـ إمتحانات الفصل الدراسى الأول ( 2023 / 2024 )  .  

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 ، ستكون الأسئلة كلها اختيار من متعدد من بين ( أربعة اختيارات ) ، وذلك لجميع مواد الصفوف من  الرابع الابتدائي و حتى الثانى الثانوى ، و على كل طالب قراءة كل سؤال  و الإجابات المتاحه بشكل جيد.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن الإجابة على امتحانات أبنائنا في الخارج 2024 ، ستكون فى نفس ورقة الأسئلة وذلك عن طريق وضع علامة (صح) أمام الإختيار الصحيح فقط ،  وفى حالة  وضع علامة (صح) أمام اختيارين أو أكثر سيلغى السؤال للطالب .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : على الطالب في امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 أن يتأكد من كتابة بياناته الشخصية على ورقة الأسئلة  فى الجزء الأعلى من ورقة الإمتحان و التى تتضمن ( اسم الطالب - رقم الجلوس)     

وأخيراً قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه وفقا لضوابط امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 ، فبعد إنتهاء الطالب من الإجابة على ورقة الإمتحان الخاصة بكل مادة ، يقوم ولى الأمر بعمل مسح إلكترونى لورقة الإمتحان على هيئة ملف (PDF) ، ثم  إرسال الملف الإلكترونى عن طريق المنصة الإلكترونية لأبناؤنا فى الخارج من خلال الرابط ( https://sabroadupload.emis.gov.eg ) ، و بإستخدام الحساب الخاص بولى الأمر على المنصة ، وذلك خلال نفس يوم الإمتحان الخاص بكل مادة .

و من المقرر أن تنطلق امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 جميع الصفوف الدراسية بداية من غدٍ السبت الموافق 13 يناير 2024 ، وفقا للجداول المعلنة من جانب وزارة التربية والتعليم .

وكان قد أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، أن اجمالي عدد الطلاب المسجلين لـ الامتحانات على منصة أبنائنا في الخارج 83162 طالب وطالبة لكافة الصفوف الدراسية من كي جي 1 حتى الصف الثاني الثانوي.

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