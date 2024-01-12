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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

33 مليار جنيه حجم نشاط التمويل الاستهلاكي خلال أول 9 أشهر بـ2023

الرقابة المالية
الرقابة المالية

أعلن هيئة الرقابة المالية عن ضخ شركات التمويل الاستهلاكي 33.07 مليار جنيه للعملاء خلال أول 9 أشهر من 2023، مقابل 21.05 مليار جنيه خلال فترة المقارنة لعام 2022، بمعدل نمو 57.1%.

وكشفت هيئة الرقابة المالية في تقريرها الصادر حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال سبتمبر2023، ارتفاع إجمالي عدد العملاء المستفيدين من النشاط بمعدل سنوي 26%، ليصل عددهم إلى 2.55 مليون مستفيد خلال أول 9 أشهر من عام 2023، مقابل 2.02 مليون مستفيد خلال فترة المناظرة لعام 2022.

وأوضحت أنه بالنسبة إلى قيم التمويل الاستهلاكي وفقاً لنوع السلع، استحوذ شراء السيارات والمركبات على 35.20% من إجمالي النشاط، بمبلغ 11.64 مليار جنيه، يليها الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بوزن نسبي 32.31%، بمبلغ 10.68 مليار جنيه، بحسب هيئة الرقابة المالية.

التشطيبات والتجهيزات المنزلية 

أشارت إلى أن التشطيبات والتجهيزات المنزلية  استحوذت على 5.48% من إجمالي النشاط، بمبلغ 1.81 مليار جنيه، يليها المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة بوزن نسبي 5.26%، بمبلغ 1.73 مليار جنيه.

ونوهت بأن شراء الملابس والأحذية استحوذ على 4.83% من حجم التمويل الاستهلاكي، بمبلغ قدره 1.59 مليار جنيه.

الرقابة المالية الأجهزة الكهربائية التمويل الاستهلاكي التجهيزات المنزلية التمويل

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