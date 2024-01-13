نمو الاقتصاد البريطاني 0.3% في نوفمبر

نما الاقتصاد البريطاني بنحو 0.3% في نوفمبر وهي وتيرة تتجاوز توقعات المحللين البالغة 0.2%، ومقابل انكماش الناتج المحلي الإجمالي 0.3% في أكتوبر.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، انكمش الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنحو 0.2% في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر وذلك على أساس فصلي.

هذا ونما قطاع الخدمات بنحو 0.4% في نوفمبر ، وكان هو المساهم الأساسي في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبعد تراجع بنحو 0.1% في أكتوبر.

وقال كبير الاقتصاديين لدى مكتب الإحصاء الوطني البريطاني إن الناتج المحلي الإجمالي ارتد في شهر نوفمبر ، بقيادة قطاع الخدمات.

وأشار إلى أن الصورة على المدى الطويل لا تزال هي صورة الاقتصاد الذي أظهر نمواً طفيفاً العام الماضي.