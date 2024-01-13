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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عصابة تحكم أمريكا .. هكذا هاجم ترامب بايدن

ترامب
ترامب

هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الرئيس بايدن لإشرافه على العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، بينما كان وزير الدفاع أوستن يدير العمليات عن بعد من غرفة المستشفى، وفق ما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

وقال ترامب : "اسمحوا لي أن أوضح هذا. نحن نسقط القنابل في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مرة أخرى حيث هزمت "داعش"!  ووزير دفاعنا، الذي اختفى للتو لمدة  أيام، يدير الحرب من جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به في غرفة المستشفى".

وأضاف :"تذكروا هذه هي نفس العصابة التي استسلمت في أفغانستان، حيث لم تتم محاسبة أو طرد أحد.. لقد كانت اللحظة الأكثر إحراجًا في تاريخ الولايات المتحدة.. والآن لدينا أيضا حروب في أوكرانيا.. جو بايدن هو أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة".

وامس  الجمعة، نفذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات جوية ضد مواقع الحوثيين ردا على الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وقالت القوات الجوية الأمريكية إن الضربات أصابت أكثر من 60 هدفا في 16 موقعا مختلفا.

 

 

 

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