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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نفق لحركة حماس في تل أبيب .. ماذا يحدث ؟

صدى البلد

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت أن عائلات الرهائن الإسرائيليين الموجودين في قبضة فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بنوا نفقا وهميا يشبه الأنفاق في القطاع الذي يتعرض للعدوان الإسرائيلي منذ 99 يوما.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه في ساحة الرهائن في تل أبيب، ابتكرت عائلات الرهائن نموذجًا كبيرًا لأحد أنفاق الحركة في قطاع غزة، سعيًا إلى الحفاظ على الوعي بمحنة ذويهم، ومن المقرر أن يتم الكشف عن النفق أمام الجمهور اليوم السبت.

وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أنه تم بناء النفق الوهمي ليشبه الظروف التي يواجهها الرهائن في نفق حماس، مثل المساحات الضيقة وقلة ضوء النهار وكتبت العائلات على جدران النفق أسماء الرهائن ورسائل الأمل، بالإضافة إلى علامات محفورة تمثل الأيام التي مرت منذ أسرهم.

ويتعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي متواصل منذ 99 يوما، حيث شن الاحتلال عدوانا بريا وبحريا وجويا على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، إلى جانب تدمير البنية التحتية واستهداف المرافق الصحية والمستشفيات، وتهجير الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه. 

عائلات الرهائن الإسرائيليين فصائل المقاومة الفلسطينية قطاع غزة ساحة الرهائن في تل أبيب

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