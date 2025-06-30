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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أحمد موسي: النواب أحرجوا الحكومة خلال مناقشة قانون الإيجار القديم

احمد موسي
احمد موسي
عبد الخالق صلاح

قال الإعلامي أحمد موسى، أن الحكومة لم تكن صائبة في حضورها اليوم إلى البرلمان، لمناقشة قانون الايجار القديم دون امتلاكها أي بيانات أو إحصاءات واضحة»، مضيفًا أن الوزراء حضروا دون تحضير كافٍ، ما أثار انتقادات النواب.

وعلق موسي، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، على قرار المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تأجيل إغلاق المناقشة من حيث المبدأ حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، مشيرًا إلى أن الجلسات ستُستأنف لاحقًا للوصول إلى توافق تشريعي متوازن.

وتابع: «أين كانت الحكومة طوال الشهور الماضية؟ من غير المعقول مناقشة قانون بهذا التأثير دون ملف كامل وإحصائية دقيقة تضمن ألا يُطرد أي مواطن من مسكنه».

واختتم موسى، تصريحاته بالتأكيد على أن «لا يمكن أن ينام أي مواطن في الشارع في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي»، داعيًا إلى ضرورة الموازنة بين حقوق الملاك والحفاظ على استقرار المستأجرين قبل إقرار أي تعديل تشريعي.

الإعلامي أحمد موسى قانون الايجار القديم على مسئوليتي

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