البيت الأبيض: ترامب يتواصل مع المسؤولين الإسرائيليين لإنهاء الحرب في غزة

أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتواصل مع المسؤولين الإسرائيليين لإنهاء الحرب في غزة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: “الرئيس ترامب أولويته إطلاق سراح المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة”.

وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض: عملنا على محو القدرات النووية لإيران".

ولفتت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل لا يزال صامدا".

وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، في تصريحات اليوم، إلى ان الولايات المتحدة لديها أقوى اقتصاد في العالم.