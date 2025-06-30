البيت الأبيض: ترامب يتواصل مع المسؤولين الإسرائيليين لإنهاء الحرب في غزة

أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتواصل مع المسؤولين الإسرائيليين لإنهاء الحرب في غزة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض: “الرئيس ترامب أولويته إطلاق سراح المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة”.
وتابعت المتحدثة باسم البيت الأبيض: عملنا على محو القدرات النووية لإيران".
ولفتت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل لا يزال صامدا".
وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، في تصريحات اليوم، إلى ان الولايات المتحدة لديها أقوى اقتصاد في العالم.