مدبولي يتفقد مركز التلقيح الصناعي بالنوبارية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل مركز التلقيح الاصطناعي بمنطقة النوبارية التابع لوزارة الزراعة .

واستمع مدبولي، لشرح حول عمل مركز التلقيح والذي يعمل علي إنتاج جرعات السائل المنوى المجمد من الطلائق المنسبه وراثيًا وتنظيم الدورات التدريبية للخريجين والمنتفعين بهدف نشر الوعى الخاص بأهمية التلقيح الصناعى.

وتحسين التراكيب الوراثيه للسلالات المحليه من الابقار والجاموس كما يعمل علي تحسين المستويات الإنتاجيه للألبان واللحوم للسلالات محلية.

وإنتاج الطلائق المحسنة وبيعها لمراكز التلقيح الصناعى والمزارع الخاصة.

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