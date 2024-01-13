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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رد قوي من مصطفي محمد علي تصريحات نجم المغرب ضد منتخب مصر

صدى البلد

قال مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر، في المؤتمر الصحفي اليوم قبل مباراة مصر وموزمبيق في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، بأن البطولة هي بطولة صعبة وتعتبر بطولة الكبار. 

وأشار إلى أنهم يخوضون كل مباراة وكأنها بطولة منفصلة بذاتها، مع التركيز الكامل على مباراتهم القادمة.

وأضاف مصطفى محمد أن تركيزهم حالياً يتجه نحو مواجهة موزمبيق، وأن هدفهم هو الفوز وحصد النقاط الثلاث في بداية مشوارهم في البطولة.

 وأكد على أهمية التعامل مع كل مباراة بجدية وكأنها بطولة منفصلة، مع التعلم من الأخطاء التي حدثت في البطولات السابقة.

وفيما يتعلق بتصريحات لاعب المنتخب المغربي عز الدين أوناحي، الذي أشار فيها إلى أن منتخب مصر يسجل هدفًا من ركلة ثابتة ثم يهدر الوقت بالسقوط، رد مصطفى محمد قائلاً إنه لم يتابع ما قاله أوناحي، واذا كان الأمر كذلك فليفعل مثلنا نحن توجنا بسبع القاب لكأس أمم افريقيا.

إفريقيا 2023 المنتخب المغربي بطولة كأس أمم أفريقيا مصر وموزمبيق مهاجم منتخب مصر

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