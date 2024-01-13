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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هاني شنودة: ربنا خلق الفنانين عشان يسعدوا الناس.. فيديو

هاني شنودة
هاني شنودة

أعرب الموسيقار هاني شنودة، مؤلف الموسيقى التصويرية لمسلسل "حالة خاصة"، عن سعادته الكبيرة بالنجاح الكبير الذي حققه المسلسل، الذي يعتبر أحدث أعمال watch it الأصلية في العام الجديد.

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قال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال ببرنامجها "الخلاصة" المذاع، على قناة "المحور"، :"ربنا خلق الفنانين عشان يسعدوا الناس، وأتمنى أكون عملت واجبي وأسعدتهم".

شدد على أهمية الرسالة التي يقدمها المسلسل، مضيفًا أن الشخص المتوحد ربما يكون أذكى من الجميع، ويجب أن يتم التعامل معهم بشكل طبيعي، فبعضهم أذكى من كثيرين، وهم أعضاء نافعون في مجتمعاتهم.

 


 

هاني شنودة

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