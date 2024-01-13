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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هاني شنودة: فرحت بإستخدام  ليفربول لموسيقاى

هاني شنودة
هاني شنودة

علق الموسيقار هاني شنودة على استخدام الموسيقى الخاصة به في فيلم “شمس الزناتي” في أحد إعلانات ليفربول.

وقال في تصريحات لـ صدى البلد": الأمر أسعدني ويكفي وصول أعمالي إلى العالمية، بغض النظر عن تفاصيل الحصول على الحقوق، فهذا الأمر ستتولاه جمعية المؤلفين والملحنين، ولكن أنا أسعد بإستماع الغرب إلى موسيقاي فنحن لدينا موسيقى ذات صبغة مصرية عربية تستحق ان تتواجد في العالم كله". 

جبارة ومالهاش مثيل.. هاني شنودة يكشف عن صاحبة لقب صوت مصر

هانى شنودة وأبو توهة يكشفان تفاصيل وأسرار حياتهما الفنية مع محمود سعد

وكان قد حل الموسيقار هاني شنودة ضيف علي برنامج sold out من تقديم الاعلامي محمود سعد ، حيث كشف عن العديد من الاسرار . 

وابدي هاني شنودة رائيه في اختيار الفنانة التي تستحق صوت مصر ؛ حيث قال : أنا رأيي أن كل من يجيد الغناء هو صوت مصر.. كذلك أيضًا هناك أصوات شعبية رائعة وأنا كنت مغرم بصوت خضرة محمد خضر وغيرها".

واضاف هاني شنودة : أنغام جبارة وما لهاش مثيل وكذلك مي فاروق ما لهاش زي.. والعديد من المطربين الشعبيين أصواتا مميزة".

برنامج "سولد أوت كامل العدد" يعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء

وكان اخر اعمال هاني شنودة هو مسلسل حالة خاصة ، والذي عاد من خلاله لتقديم الموسيقي التصويرية . 

مسلسل حالة خاصة من بطوبة غادة عادل وطه الدسوقى وأحمد طارق وحسن ابو الروس وضيف الفنان أحمد أمين كضيف شرف في الحلقة الأولى . 



 

أعمال هانى شنودة إعلانات ليفربول الاعلامي محمود سعد الموسيقار هاني شنودة الموسيقى التصويرية

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