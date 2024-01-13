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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

جبارة ومالهاش مثيل.. هاني شنودة يكشف عن صاحبة لقب صوت مصر

هاني شنودة
هاني شنودة

حل الموسيقار هاني شنودة ضيف علي برنامج sold out من تقديم الاعلامي محمود سعد ، حيث كشف عن العديد من الاسرار . 

 

وابدي هاني شنودة رائيه في اختيار الفنانة التي تستحق صوت مصر ؛ حيث قال : أنا رأيي أن كل من يجيد الغناء هو صوت مصر.. كذلك أيضًا هناك أصوات شعبية رائعة وأنا كنت مغرم بصوت خضرة محمد خضر وغيرها".

 

واضاف هاني شنودة : أنغام جبارة وما لهاش مثيل وكذلك مي فاروق ما لهاش زي.. والعديد من المطربين الشعبيين أصواتا مميزة".

 

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وكان اخر اعمال هاني شنودة هو مسلسل حالة خاصة ، والذي عاد من خلاله لتقديم الموسيقي التصويرية . 

 

مسلسل حالة خاصة من بطوبة غادة عادل وطه الدسوقى وأحمد طارق وحسن ابو الروس وضيف الفنان أحمد أمين كضيف شرف في الحلقة الأولى . 

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