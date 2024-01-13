سوسن بدر: سعيدة اني بكبر في السن ومازالت متمسكة بعدم صباغة شعري

حلت الفنانة سوسن بدر ضيفة علي برنامج ضيفي ، والذي يقوم بتقديمه الاعلامي معتز الدمرداش ، ويذاع علي قناة الشرق .

وقالت سوسن بدر خلال استضافتها في البرنامج : سعيدة بتقدمي في العمر ، واعتبر ان العمر ضيف ياتي لزيارتنا مرة في العام فلابد من إكرامه ، ولا نغلق الباب امامه .

واستكملت سوسن بدر حديثها قائلة : حتي الان مازالت متمسكة بقرار عدم صبغ شعري ، اتركه ابيض في رمادي ، ولكني حاليا اضفت له لون من اجل عمل فني اقوم بتصويره .

وكان آخر اعمال الفنانة سوسن بدر هو مسلسلي جميلة وبابا المجال ، واللذان عرضه خلال شهر رمضان الماضي.

جميلة شخصية مثالية، تحارب الفساد وأخطاء الآخرين، وتدخل في صراعات مع أقرب الناس إليها.

وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات، ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل.



ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من النجمة سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج جمال العدل.