ضبط مصنع يحوّل العلف الحيواني لدقيق صويا واستخدامه في التصنيع الغذائي

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية المعروضة لعدم استغلال المواطنين وحافظاً على الصحة العامة وتحقيق الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئية واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضد المتلاعبين.

وفي ضوء ذلك شنت الأجهزة التنفيذية اليوم حملة مكبرة بالمدينة أسفرت عن ضبط مصنع مخالف يقوم بتحويل العلف الحيواني إلى دقيق صويا مجروش تمهيداً لاستخدامه في الصناعات الغذائية بالمخالفة للقوانين والاشتراطات الصحية، حيث تبين أن المنتج غير صالح للاستهلاك الآدمي ويشكل خطراً على الصحة العامة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط ١٦٠ شيكارة من دقيق الصويا المجروش المعد للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى ٥ أطنان من أجولة العلف الحيواني المستخدمة كمادة خام في عملية التصنيع، فضلًا عن ضبط ٧ أنابيب غاز مخصصة للاستخدام المنزلي تم استخدامها داخل المنشأة بالمخالفة.

وتم تنفيذ الحملة بقيادة محمد الزرقاني رئيس مركز ومدينة الشهداء ومشاركة محمد عمران نائب رئيس المركز والمدينة و ممدوح شعبان رئيس الرقابة التجارية ومحمد عبد المقصود مدير الرقابة التموينية والدكتور محمد رأفت بهيئة سلامة الغذاء وكل من أسامة معروف وأحمد عثمان مفتشا الرقابة التموينية، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع التأكيد على استمرار الحملات الرقابية لضبط الأسواق وحماية الصحة العامة للمواطنين.