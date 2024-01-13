خبراء يناقشون كيفية الارتقاء بالمهارات باستخدام التكنولوجيا الحديثة

استمرت قمة فوربس الشرق الأوسط «تحت الـ 30» Under30 في نسختها الثانية في الجونة، على ساحل البحر الأحمر في مصر، فعالياتها لليوم الثالث على التوالي بمشاركة أكثر من 1500 ضيف للاحتفال ودعم روح ريادة الأعمال والالتزام بالابتكار بين الشباب تحت سن الثلاثين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

استضافت القمة العديد من الجلسات الحوارية، حيث شهدت جلسة بعنوان "الارتقاء بالمهارات" مشاركة عدنان بن حليمة، نائب رئيس العلاقات العامة، شمال وغرب ووسط أفريقيا بشركة هواوي ومحمد عمارة، الرئيس التنفيذي لشركة انفلوانس كومينيكشنز، كما قام بإدارة الجلسة فادي العوامي، خبير التكنولوجيا المالية ومستشار الشركات الصغيرة والمتوسطة.

عدنان بن حليمة قال "يعد مفهوما تطوير المهارات والتعلم الذاتي مكونان أساسيان للتأقلم مع تطور حياتنا اليومية.

الحل هو "الابتكار"، فنحن نسعى للبحث عن الابتكار يوميًا، ولهذا اتحنا لموظفينا فرصة الوصول إلى آلاف الدورات التدريبية عبر الانترنت، كما نقوم باستمرار بتحسين منصتنا الرقمية ILearning والتي توفر أكثر من 30.000 دورة تعليمية، بجانب توفير داخل الشركة أكثر من 10.000 "مجتمع معرفي" عبر الإنترنت، حيث يمكن للموظفين العثور على العديد من المواد التعليمية، في أي وقت ومن أي مكان. التحسين المستمر هو محور اساسي بالنسبة لنا، فالابتكار هو أساس بقاء ونمو شركة هواوي.

من جانبه قال محمد عمارة، الرئيس التنفيذي لشركة انفلوانس كومينيكشنز، "تشير الإحصاءات إلى أن 40% من الوظائف قد تختفي نتيجة للتطور التقني، وهوما يعزز الحاجة لتطوير المهارات الآن أكثر من أي وقت مضى. نحن نبدأ التطوير من القمة إدراكًا منا لأهميته، إذ ننظم اجتماعًا أسبوعيًا، لنتحدث بشكل مباشر حول كيفية تطوير المهارات. ومن المهم أيضًا أن تتولى لجنة تنفيذية داخل الشركة مهمة تحديد الفجوات بشكل مستمر بالإضافة إلى ضرورة تطوير مهارات المديرين للتعامل مع الجيل الجديد، والذي يتمتع بمعرفة واسعة بالتقنيات الحديثة.