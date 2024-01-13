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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم ببني سويف

صدى البلد

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث سير بمحافظة بني سويف، وقع، مساء اليوم السبت، إثر تصادم دراجتين ناريتين، بطريق "أبويط ـ كوم أبوراضي" بمركز الواسطى، شمال المحافظة، ونقلت سيارات الإسعاف ضحايا إلى المستشفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين، بطريق "أبويط ـ كوم أبوراضي" بدائرة مركز شرطة الواسطى، نتج عنه وفاة شخص وإصابة آخر بإصابات بالغة.

 

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف، بإشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بسيارتي إسعاف أنتقلتا على الفور إلى موقع البلاغ، ونقلت جثة الشخص المتوفي والشخص المصاب من موقع الحادث إلى مستشفى الواسطى المركزي.

 

وتم تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للمصاب، وإيداع جثة المتوفي مشرحة المستشفى، وجارٍ إتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطار جهات التحقيق.

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