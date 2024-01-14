أمير هشام يكشف السبب وراء تفكير الزمالك في تولي فينجادا القيادة الفنية

كشف الإعلامي أمير هشام عبر حسابه بموقع فيسبوك، السبب وراء تفكير الزمالك في تولي فينجادا القيادة الفنية.

وقال أمير هشام عبر بلس 90: أزمة الدولار وراء تفكير الزمالك في تولي فينجادا القيادة الفنية.

من ناحية أخرى، يستعد الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية في أبو ظبي، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 18 وحتى 24 يناير 2024، بمشاركة أندية «الوحدة الإماراتي - الاتفاق السعودي - أم صلال القطري».

وبعد هذه البطولة؛ سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي، خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير 2024، بجانب أندية «الرجاء المغربي - الأهلي السعودي - ووهان ثري تاونز الصيني»، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.