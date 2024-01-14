نتنياهو يستخف بـ"العدل الدولية": لا أحد يستطيع أن يوقفنا في غزة والصين تتعهد بـ"سحق" أي مساع لاستقلال تايوان بعد الانتخابات الرئاسية .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

هجوم يودي بحياة 9 جنود أتراك شمال العراق.. وأردوغان يترأس اجتماعاً أمنيًا

ماكرون يدعو إلى "استئناف" المفاوضات للإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يصادق على خطط لمواصلة القتال في غزة و"زيادة الضغط" على حماس



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الأحد، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وأبرزت صحيفة "الراي" تصريحات الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، والتي رفد فيها على تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، بأن مصر تضبط وتسيطر على حدودها بشكل كامل، وأن تلك المسائل "تخضع لاتفاقيات قانونية وأمنية بين الدول المعنية"، وشدد على أن أي حديث في هذا الشأن يخضع للتدقيق ويتم الرد عليه بمواقف معلنة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الأنباء" أن نتنياهو قال إسرائيل ستواصل الحرب في غزة "حتى النهاية، وحتى الانتصار الحاسم"، مضيفًا أن محكمة العدل الدولية "لن تردع إسرائيل عن مواصلة حربها"، فيما أشار إلى أن حكومته لم تتخذ قراراً بعد بشأن السيطرة على الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة.

وأكد نتنياهو في مؤتمر صحفي من تل أبيب السبت، أن إسرائيل لن تتوقف حتى تحقيق أهدافها، وهي "القضاء على حركة حماس، وإعادة المخطوفين، والتأكد من أن غزة لن تشكل تهديداً على إسرائيل"، على حد قوله.

وذكرت "الأنباء" أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا، إلى "استئناف" المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة منذ هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وقالت "الراي" إن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، السبت، إن الجيش صادق على خطط لمواصلة القتال في قطاع غزة، و"زيادة الضغط" على حركة "حماس"، مضيفًا أن هذا الضغط سيؤدي إلى "تفكيك" حماس وإعادة المحتجزين الإسرائيليين في غزة، مشيراً إلى أن "هذا الضغط وحده أتاح حتى الآن إعادة العديد من هؤلاء المحتجزين"، على حد قوله.

في سياق آخر، قالت "القبس" إن وزارة الدفاع التركية أعلنت "تحييد" 20 مسلحًا من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق وفي سوريا، وذلك بعد يوم من سقوط 9 جنود على الأقل في اشتباكات بالمنطقة، مشيرةً إلى أنها دمرت 29 هدفاً لحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة "إرهابياً" بغارات جوية في شمال العراق وفي سوريا.

وقالت "الجريدة" إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقد اجتماعًا أمنيًا السبت، في قصر دولما بهجة في إسطنبول، بحضور وزراء الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار جولر والداخلية علي يرلي كايا.

ويحضر الاجتماع أيضاً رئيس الاستخبارات والمستشار الدبلوماسي إبراهيم قالين ورئيس هيئة الأركان العامة متين غوراق.

دوليًا، قالت "الوطن" إن الجيش الصيني، تعهد بـ"سحق" أي مساع مؤيدة لاستقلال تايوان قبل يوم على انتخابات رئاسية حاسمة في الجزيرة، فيما التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مسؤولاً صينياً رفيعاً عشية الحدث المرتقب في تايبيه، مشيرةً إلى أن مسؤول ملف الصين في مجلس الأمن القومي الأميركي سابقاً دينيس وايدلر، أعلن أن واشنطن سترسل وفداً غير رسمي إلى تايوان للقاء الرئيس المنتخب بقيادة جيمس شتاينبرج، نائب وزير الخارجية الديمقراطي السابق، وستيفن هادلي، مستشار الأمن القومي الجمهوري السابق، وأوضح أن الرسالة التي يحملونها هي أن "الأمر الواقع في مضيق تايوان لا يجب أن يتم تعديله"، وأكد أن الولايات المتحدة لا تدعم التوترات والتحركات باتجاه استقلال تايوان.