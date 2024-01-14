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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد رفضها فوز لاي تشينج.. تايوان تطالب الصين باحترام نتائج انتخاباتها

تايوان والصين
تايوان والصين

طالبت تايوان، الصين اليوم الأحد، باحترام نتائج انتخاباتها، بعد فوز مرشح الحزب الحاكم لاي تشينج تي بالرئاسة.

ودعت وزارة الخارجية التايوانية، في بيان صحفي صادر اليوم الأحد، بكين إلى "مواجهة الواقع" واحترام نتائج انتخاباتها، بعد أن أشار مسؤول بالحكومة الصينية إلى المسائل المتعلقة بتايوان باعتبارها "شأناً داخلياً" للصين.

وأشارت الوزارة إلى أن الحلفاء الدبلوماسيين الـ12 لتايوان وحكومات أو برلمانات أكثر من 50 دولة حول العالم قد أرسلوا تهانيهم عقب الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي أجريت في 13 يناير.

وأضافت أنه على الرغم من ذلك، أصدر متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بيانا في وقت متأخر من يوم السبت أشار فيه "بشكل مثير للسخرية" إلى الانتخابات وجميع المسائل المتعلقة بتايوان، باعتبارها "شأنا داخليا" للصين.

وردا على البيان، حثت خارجية تايوان بكين على "احترام" نتائج الانتخابات، مضيفة أن موقف الصين يتعارض مع الإجماع الدولي والوضع الراهن في مضيق تايوان.

وقالت الوزارة "يجب على الصين أن تواجه الواقع وتتخلى عن جهودها للضغط على تايوان" إذا أراد الجانبان استئناف التفاعلات الإيجابية وعودة العلاقات عبر المضيق إلى المسار الصحيح.

وفي الانتخابات التي جرت في تايوان، السبت، حصل الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم على لفترة رئاسية ثالثة تاريخية، لكن بحصص أصوات أقل مما كانت عليه في عامي 2020 و2016.

وأعربت الصين في وقت سابق، عن معارضتها الشديدة لأي محاولات تهدف إلى تحقيق استقلال تايوان، مؤكدة التزامها بإعادة توحيد الجزيرة مع البر الرئيسي، وذلك في أعقاب فوز لاي تشينج تي.

وتزعم الصين أن حزب لاي تشينج تي لا يمثل الرأي العام في تايوان بدقة، مما يتحدى شرعية نتائج الانتخابات. وعلى الرغم من الدعم الشعبي الكبير الذي يحظى به المرشح، إلا أن الصين تبدو حازمة في موقفها ضد أي تحركات يُنظر إليها على أنها تعزز استقلال تايوان.

تايوان الصين الانتخابات الرئاسية والتشريعية لاي تشينج الخارجية التايوانية

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