في ذكراها.. قصة حزن نجوى أبو النجا بعد وفاة والدتها

يوافق اليوم السبت 14 يناير، ذكرى رحيل الإعلامية نجوى أبو النجا، التي ولدت في مدينة المنصورة، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2017.

وتعد نجوى أبو النجا، أحد أبرز وأهم الإعلاميات، فهي أول مراسلة لإذاعة صوت العرب، وأسست شبكة الشباب والرياضة.

حياة نجوى أبو النجا

تخرجت نجوى أبو النجا من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ثم التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

وكان "كعك العيد" فاتحة الخير على الإعلامية نجوى أبو النجا التي التحق بالإذاعة المصرية أثناء دراستها الجامعية، حين كلفها الإذاعي المخضرم وجدي الحكيم بعمل تقرير عن "الكعك".

مشوار نجوى أبو النجا

أفنت المذيعة الراحلة 30 عاما، من العمل في إذاعة صوت العرب في الفترة من 1963 حتى 1993.

وعلى الرغم من قلة تعرضها للرياضة وعدم خبرتها بها تقلدت منصب رئيس إذاعة الشباب والرياضة، ونجحت في ذلك عبر تنفيذ أفكار جديدة مثل مشروع "أسواق الشباب" لعرض وتسويق منتجاتهم، ذلك المشروع الذي تطور بانضمام آلاف الشباب.



ومن أبرز المناصب التي تولتها المذيعة نجوى أبو النجا في اتحاد الإذاعة والتلفزيون منصب رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة.

نجوى أبو النجا وفقدان البصر

عانت نجوى أبو النجا، من فقدان البصر في طفولتها بشكل مؤقت حزنا على فقدان والدها الذي اعتنى بها في مرحلة الطفولة وألحقها بكتاب في مدينة المنصورة لحفظ القرآن الكريم وتعلم اللغة العربية بجانب دراستها في إحدى المدارس الفرنسية.

وفاة نجوى أبو النجا

تدهورت الحالة الصحية، للإعلامية نجوى أبو النجا، في أيامها الأخيرة، وتم احتجازها في مستشفى المعادي العسكري، ولفظت أنفاسها الأخيرة هناك، يوم 14 يناير عام 2017.