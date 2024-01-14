مأساة جديدة.. مصرع 4 مهاجرين أثناء عبورهم المانش باتجاه بريطانيا

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الأحد، عن مصرع 4 مهاجرين جراء محاولة عبور بحر المانش باتجاه بريطانيا.

ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، لقى 4 مهاجرين ليلة السبت مصرعهم وأصيب آخر بجروح خطيرة بالقرب من شاطئ في ويميرو أثناء محاولتهم الوصول إلى قارب في البحر لإنقاذهم وسط مياه متجمدة.

وقالت السلطات في ويميرو لوكالة "فرانس برس" "في هذه المرحلة، نأسف لوفاة أربعة مهاجرين ونقل آخر في حالة طوارئ إلى مستشفى بولوني سور مير"، مؤكدة المعلومات الواردة بشأن هذا الحادث.

وبحسب رئيس عمليات الإنقاذ نيكولا لوكليه، فإن الضحايا هم "شباب من الجنسية السورية أو العراقية".

وتعد القنال بين فرنسا وبريطانيا من أكثر ممرات الشحن ازدحامًا في العالم والتيارات فيها قوية.

وفي 2022، قضى 5 مهاجرين في البحر، وفقد 4، حين كانوا يحاولون بلوغ السواحل الإنجليزية انطلاقاً من الساحل الشمالي لفرنسا، وفي نوفمبر 2021، قضى 27 مهاجراً بسبب غرق زورقهم.