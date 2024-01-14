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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة تطالب بمواجهة ظاهرة استقالة الأطباء

سولاف دوريش وكيل
سولاف دوريش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

حذرت النائبة سولاف دوريش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية من خطورة ظاهرة استقالة الأطباء خاصة بعد أن أكدت نقابة الأطباء في آخر إحصاء لها عن استقالة الأطباء أن عام 2022 شهد أكبر معدل استقالات للأطباء ، حيث وصل الأمر لاستقالة ما يقرب من 12 طبيبا يوميًا وأن عدد الأطباء الذين تقدموا باستقالاتهم بلغ 4261 طبيبا وطبيبة.

وتساءلت " درويش " فى طلب إحاطة قدمته للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان عن الإجراءات التي اتخذتها الوزراة للحد من استقالة الاطباء ، مشيرة إلى أن نقابة الاطباء أكدت ايضاً أن عدد الاطباء من المتقدمين بمستندات استقالاتهم من الحكومة هو الأكثر خلال السبع سنوات الماضية ففي عام 2016 كان العدد 1044 وفي 2017 كان 2549 وفي عام 2018 كان العدد 2612 وعام 2019 كان  3507 وفي 2020 كان العدد ٢٩٦٨ 2968 أما في عام 2021 فكان العدد 4127 طبيب وطبيبة.

كما تساءلت النائبة سولاف درويش عن الاسباب الحقيقية التى وراء الزيادات السنوية الكبيرة فى استقالة الاطباء رغم أن الجميع يطالب الحكومة بتعيين الاطباء من الخريجين مؤكدة على ضرورة إحالة طلب الاحاطة الى لجنة الصحة بمجلس النواب واستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان للرد على تساؤلاتها محذرة من استمرار هذه الظاهرة فى ظل العجز الكبير فى اعداد الاطباء خاصة داخل الوحدات الصحية القروية.

وطالبت النائبة سولاف درويش من الحكومة سرعة التدخل لوقف هذه الظاهرة فى ظل الاتجاه نحو تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل مؤكدة أن تطبيق هذه المنظومة يتطلب وجود الاعداد الكافية من الاطباء داخل جميع المؤسسات والمستشفيات والمراكز الطبية على مستوى الجمهورية.

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