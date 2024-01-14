الوزراء: توفير عشرات آلاف فرص العمل للشباب بعد الانتهاء من العاصمة الإدارية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن هدفنا في العاصمة الادارية الجديدة أن تكون مركز الأعمال الادارية للشركات الكبيرة مؤكدا أن تنفيذ مشروعات العاصمة يتم بأيد مصرية .

وأضاف مدبولي أن عشرات آلاف فرص العمل ستكون متوفرة للشباب المصري، بعد الانتهاء من العاصمة الادارية .

وتابع إنني الآن ارد على المشككين بعدم نجاح مشروعات العاصمة الادارية بتسليم مشروعات جديدة للحكومة لافتا إلى أن هناك شبكة طرق عملاقة تربط مصر كلها بالعاصمة الادارية.

وأضاف مدبولي أن هناك ٥٠ ألف موظف تم انتقالهم إلى العاصمة الادارية الجديدة لافتا أن منهم من نقل إسكانه إلى العاصمة بالحدائق العاصمة وهناك مرحلتين اخريتن سيتم تسكينهم قريبا .

وقال مدبولي إنه تم بيع ٢٤ ألف سكنية داخل العاصمة الإدارية بحي ال r3 حتي الآن مشيرا إلى أنه بعد ٣ سنوات ستكون العاصمة الادارية كلها تسكن .