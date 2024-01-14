احتفالية كبري لأصحاب الهمم بالأقصر لدمجهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

نظمت وحدة السكان بمحافظة الأقصر احتفالية قادرون باختلاف لأصحاب الهمم، في إطار المبادرة التى اطلقها رئيس الجمهورية لدعم اصحاب الهمم وذلك بالتعاون مع جمعية مفتاح الحياة بمركز ومدينة ارمنت .

وصرحت رجاء شوقي رئيس وحدة السكان بالمحافظة بأن الاحتفالية شملت نحو ٢٠٠ طفل من ذوى الهمم واولياء أمورهم بدعم من النائبة زينب السلايمى منسق عام ذوى الهمم بمجلس النواب ومنسق المسؤولية المجتمعية د.احمد العراقى، وفريق لجنة ذوى الهمم بوحدة السكان، ومقرر لجنة التنسيق والمتابعة بمدينة الاقصر وفريق عمل وحدة السكان بالمحافظة لدعم تلك الفئة بإدماجهم في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والعمل على توصيلهم إلى عالم شامل وميسر.



ويهدف الاحتفال الى دمج اصحاب الهمم والاسوياء لتحقيق التكاتف المجتمعي ويضمن حقهم في الحياة الكريمة ، كما أن الدولة لا تهتم فقط بذوي القدرات الخاصة بل تعتبره حقا من حقوق الإنسان، ينمي أيضا مهاراتهم ويؤهلهم لتولي المناصب ليكونوا مسؤولين عن دعم غيرهم ، وحثهم على العمل والإنجاز في كل المجالات.

ونفذت اللجنة المنظمة برنامج الحفل واستقبال المشاركين ودمجهم بالاسوياء واصطحابهم الى الالعاب الترفيهية بجانب إقامة مسابقات متنوعة وفقرات فنية واستعراضية ، وتم بعد ذلك توزيع العاب على الاطفال وعمل لقاءات مختلفة مع اولياء الامور والاطفال.

وعبّر أولياء أمور ذوي الهمم عن سعادة وفرحة أبنائهم بالمشاركة المجتمعية.

ومن المقرر أن يجري تنظيم رحلة نهرية للمشاركين، يعقبها مجموعة من ورش العمل التدريبية لتنمية المهارات، بجانب إقامة مسابقات متنوعة وفقرات فنية واستعراضية للمشاركة المجتمعية مع الاسوياء .

يأتى ذلك في إطار حرص واهتمام القيادة السياسية بذوي الهمم وتأكيدا لرعاية الدولة المصرية لهذه الفئة، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بأهمية تقديم كل سبل الدعم الممكنة، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية ورئيس وحدة السكان المركزية التابعة لوزارة التنمية المحلية وتحت رعاية اللواء الدكتور على الشرابى رئيس مدينة الاقصر.

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