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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المؤبد غيابيا للمتهم به.تك عرض طفلة بحجة الزواج منها في القليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، خالد على إبراهيم علي، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المؤبد لشخص، غيابياً، لاتهامه باستدراج طفلة وهتك عرضها بحجة الزواج منها، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.


تضمن أمر الإحالة في القضيه رقم ٢٠٢۳/۲۸۱۳۹ / مركز طوخ والمقيدة برقم 2104 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهم" م.ا.م"21 سنه، يعمل بمحل تكييف، بدائرة مركز طوخ، محافظة القليوبية، أنه في يوم 6/ 4/ 2023، استدرج المجني عليها الطفلة "ن.س.ف" 17 سنة، بدون تحايل أو إكراه حال كونها لم تبلغ الثمانية عشر ميلادية كاملة من عمرها بأن قام باستدراجها إلى منزله تحت زعم الزواج منها قاصداً إبعادها عن أعين ذويه والرقباء  على النحو المبين بالتحقيقات.


وأضاف أمر الإحالة، أنه أقترنت بتلك الجناية جناية أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان، هتك عرض المجني عليها الطفلة سالفة الذكر حال كونها لم تبلغ من العمر ثماني عشر سنة ميلادية كاملة بأن قام بمواقعتها جنسياً، على النحو الثابت بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات.


وتوصلت تحريات المباحث إلى صحة الواقعة من وجود علاقة عاطفية بين المتهم والمجني عليها تطورت تلك العلاقة إلى علاقة جنسية فيما بينهم بمنزل المتهم وعاشرها معاشرة الأزواج دون ثمة إكراه عليها.

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