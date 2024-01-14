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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| زيادة أسعار جي ايه سي GS3 MZoom بالسوق المصري.. تاليانت أحدث إصدارات رينو تباع بأسعار جديدة

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصرية، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

يقدم الصانع الياباني داخل السوق المصري للسيارات عدد كبير من السيارات الجديدة ، وتقدم بمختلف فئاتها سواء كانت سيدان او هاتشباك او كروس أوفر ، ويقبل المواطنين علي طرازات الصانع الياباني لما يتوافر بها من تكنولوجيات حدثيه .

 

سيارة جي أيه سي إمباو موديل 2024 من ضمن السيارات السيدان الصينية المتوافرة حالياً بالسوق المصري للسيارات ، وزاد الطلب علي تلك السيارة بفضل ما تمتلكه من مميزات حديثة ، بالإضافة إلي احتوائها على العديد من التكنولوجيات الحديثة التي تعمل على راحة قائدها وركابها .

 

يقدم الصانع الصيني عدد غير محدود من طرازات السيارات داخل سوق السيارات المصري ، وبمختلف فئاتها سواء كانت سيدان او هاتشباك أو كروس أوفر ، وذلك بعد اقبال المواطنين على شراء السيارات الصينية لما يتوافر بها من مميزات وتكنولوجيات حديثة تعمل على راحة سائقها وركابها .

 

يضم السوق المصري للسيارات العديد م طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، ويتواجد داخل سوق السيارات جميع فئات السيارات الجديدة منها السيدان والهاتشباك والكروس أوفر ، وتتنافس شركات السيارات علي طرح طرازات الجديدة داخل سوق السيارات المصري لتوفير كافة الإصدارات الجديدة امام المواطنين للحصول عليها .

 

يتعرض سوق السيارات العالمي إلي العديد من الأزمات الطاحنة ، حيث أثرت هذه المشاكل على ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق ، مما كان له تأثير عدم توافر السيارات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين وإذا تم توافرها يتم بيعها بأسعار مرتفعة عن سعرها الرسمي .

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