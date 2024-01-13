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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات | أرخص سيارة رياضية في مصر..كيا سيراتو موديل 2010 للبيع وسبورتاج كسر زير بهذا السعر..سيارة أوتوماتيك "هاي لاين" بأفضل سعر

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أرخص سيارة رياضية يقدمها الصانع الصيني في مصر .. صور

تتنوع السيارات الرياضية المقدمة داخل السوق المصري، سواء من ناحية القدرات الفنية، او التجهيزات والتقنيات، أو من ناحية العلامات التجارية وبلد المنشأ، ومنها طرازات الصانع الصيني، وبين هذه الاصدارات هي النسخة ساوايست DX3.

 

إم جي ZS موديل 2024 "بحالة الزيرو" .. سعر أعلى فئة

تعتبر السيارة ام جي ZS من اشهر سيارات العلامة التجارية التي انطلقت في الشارع المصري، وذلك عن الفئة الرياضية، وتنطلق في السوق المحلي عبر 3 فئات من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 929,990 جنيه للفئة الاولى، و949,990 جنيه، بينما يصل سعر الفئة الثالثة الاعلى تجهيزًا إلى 969,990 جنيه.

 

بأفضل سعر .. سيارة أوتوماتيك "هاي لاين" مويل 2024 فما هي ؟

يبحث الكثيرون عن فرصة شراء سيارة جديدة تضم باقة من التجهيزات، إلى جانب اصدار حديث ينتمي لموديلات 2024 بالاضافة إلى سعر مناسب، وتعد السيارة شيري اريزو 5، واحدة من اشهر الاصدارات التي تقدم بالسوق المصري، التي تجمع بين هذه العناصر.

 

سعر هيونداي كريتا الرياضية موديل 2016.. اركب مستعمل

قدمت شركة هيونداي عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، عدد كبير من الطرازات المتنوعة، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أو الرياضية متعددة الاستخدام، ومنها النسخة الشهيرة كريتا، والتي قدمت بتصميم رياضي مع باقة من التجهيزات.

 

كيا سيراتو موديل 2010 أوتوماتيك .. اعرف بكام

قدمت شركة كيا، عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، عددًا كبيرًا من الطرازات داخل السوق المصري، اشهرها النسخة سيراتو، والتي انطلقت عبر عده اصدارات واجيال، ومنها اصدار 2010، والذي استطاع أن يكتسب شعبية كبيرة داخل الشارع المصري.

 

أصغر سيارة رياضية في مصر للبيع بحالة الزيرو.. اعرف سعرها

تعتبر السيارة جيلي GX3 PRO، واحدة من اصغر السيارات الرياضية المقدمة بالسوق المصري، والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر، وظهرت هذه النسخة للبيع على الانترنت، بواسطة احد المنصات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، وهي بحالة الزيرو.

 

سعر أرخص سيارة مستعملة في مصر موديل 2021

تعتبر السيارة سوزوكي اسبريسو، من ارخص السيارات التي تم طرحها بالسوق المصري، حيث تنتمي هذه النسخة إلى فئة الهاتشباك ذات المظهر الرياضي، مع باقة من التجهيزات، وتعزز هذه النسخة من تواجدها داخل سوق السيارات المستعملة، حيث يبحث عنها الكثير نسبة إلى سعرها المناسب وسط الزيادات الاخيرة.

 

كيا سبورتاج 2022 "كسر زيرو" للبيع .. 5000 كم فقط وبهذا السعر

ظهرت السيارة الرياضية كيا سبورتاج موديل 2022، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، للبيع على الانترنت بواسطة احد الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 5000 كيلومتر فقط.

 

منها تويوتا كورولا وكيا سيراتو..أسعار اشهر 5 سيارات سيدان في مصر

يضم السوق المصري عدد كبير من السيارات المتنوعة، سواء من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، أو من ناحية العلامات التجارية وبلد المنشأ، بالاضافة إلى اختلاف التصميم الخارجي بين الهاتشباك، والرياضية المتعددة الاستخدام، وفئة السيدان الشهيرة.

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