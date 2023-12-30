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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ساوايست DX7 PRIME موديل 2023 في مصر

ساوايست DX7 PRIME
ساوايست DX7 PRIME موديل 2023

تقدم شركة ساوايست الصينية، عدد من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، ومنها النسخة DX7 PRIME موديل 2023، والتي يتم طرحها من خلال فئة واحدة، مع تصميم خارجي رياضي، ينتمي إلى عائلة الـ SUV.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" المواصفات الفنية وتجهيزات السيارة ساوايست DX7 PRIME موديل 2023 وسعرها الرسمي في مصر

ساوايست DX7 PRIME موديل 2023

مواصفات وتجهيزات السيارة ساوايست DX7 PRIME موديل 2023

 

  • محرك تيربو سعة 1500 سي سي.
  • 4 سلندر.
  • قوة اجمالية 156 حصان.
  • عزم اقصى للدوران 215 نيوتن متر.
  • ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار.
  • دفع أمامي.
  • مكيف هواء.
  • مرايات كهربائية جانبية مدعومة باشارات ضوئية.
  • ريموت كنترول.
  • قفل مركزي وانذار.
ساوايست DX7 PRIME موديل 2023
  • نظام إيموبليزر ضد السرقة.
  • نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.
  • زجاج خلفي مظلل.
  • نظام صوتي ترفيهي ومدخل AUX وUSB.
  • حساسات ركن.
  • كاميرا.
  • شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة.
  • مقود حركة متعدد الوظائف يدعم العديد من اوامر التحكم.
ساوايست DX7 PRIME موديل 2023
  • زر تشغيل وايقاف المحرك.
  • مثبت سرعة.
  • جنوط رياضية.
  • اضاءة نهارية.
  • وسائد هوائية للحماية.
  • فرامل مانعة للانغلاق وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، اضافة إلى برنامج الثبات الالكتروني.

 

السعر الرسمي للسيارة ساوايست DX7 PRIME موديل 2023 في مصر 

 

تقدم السيارة ساوايست DX7 PRIME موديل 2023 بالسوق المصري عبر فئة واحدة وهي FLAGSHIP، وبسعر رسمي يبلغ 777 ألف جنيه.

ساوايست DX7 Prime DX7 PRIME تقنية الفيديو ساوايست DX7 PRIME موديل 2023

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