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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

منها تويوتا كورولا وكيا سيراتو..أسعار اشهر 5 سيارات سيدان في مصر

اشهر 5 سيارات سيدان
اشهر 5 سيارات سيدان في مصر

يضم السوق المصري عدد كبير من السيارات المتنوعة، سواء من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، أو من ناحية العلامات التجارية وبلد المنشأ، بالاضافة إلى اختلاف التصميم الخارجي بين الهاتشباك، والرياضية المتعددة الاستخدام، وفئة السيدان الشهيرة.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أشهر 5 سيارات سيدان في مصر مع استعراض أبرز المواصفات والأسعار الرسمية.

اشهر 5 سيارات سيدان في مصر 

1 - كيا جراند سيراتو

 

تضم السيارة محرك 1600 CC 4 سلندر، قوة اجمالية 130 حصان و155 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل حركة من 6 سرعات "أوتوماتيك"، وتسارع السيارة يقدر بـ 11.6 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س، بالاضافة إلى استهلاك وقود بنسبة 6.9 لتر لكل 100 كم.

 

وتحتوي على جنوط رياضية، مثبت سرعة، انذار مانع للسرقة ونظام إيموبليزر، قفل مركزي للابواب، مرايات جانبية كهربائية ضم، فتحة سقف، مكيف هواء، وعجلة قيادة باور ومتعددة الوظائف، مع شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، وبلوتوث، ومدخل USB و AUX، وفرامل ABS و EBD، مع وسائد هوائية للحماية من التصادم، حساسات ركن وكاميرا.

 

أسعار كيا جراند سيراتو 2023 

 

الفئة الأولى LX FO بسعر 1,219,900 جنيه.

الفئة الثانية EX CAM بسعر 1,279,900 جنيه.

الفئة الثالثة HIGHLINE بسعر 1,339,900 جنيه.

اشهر 5 سيارات سيدان في مصر 

2 - تويوتا كورولا

 

تستمد تويوتا كورولا قوتها من محرك 1600 سي سي 4 سلندر، بقوة 120 حصانا، 154 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك، مع سرعة قصوى 189 كيلومترا في الساعة، بالاضافة إلى زمن تسارع يقدر بـ 12 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س.

 

وتحتوي السيارة تويوتا كورولا على عدد من التجهيزات يتضمن فتحة سقف كهربائية، مكيف هواء، ريموت تحكم، وسائد هوائية، أنظمة فرامل، نظام صوتي ترفيهي، جنوط رياضية، شاشة لعرض الوسائط تعمل باللمس، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، مثبت سرعة، ومرايا جانبية كهربائية، بالإضافة إلى حساسات ركن، كاميرا خلفية، وقفل مركزي للابواب سنتر لوك، ونظام ايموبليزر مانع السرقة، مع زر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة لدخول السيارة بدون مفتاح.

 

أسعار تويوتا كورولا 2024 الرسمية 

 

الفئة الأولى بسعر 925,000 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 990,000 جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 1,100,000 جنيه.

الفئة الرابعة بسعر 1,150,000 جنيه.

الفئة الخامسة بسعر 1,200,000 جنيه .

اشهر 5 سيارات سيدان في مصر 

3 - هيونداي النترا HD

 

تصل السرعة القصوى للسيارة لـ 180 كيلومتر في الساعة، بينما يمكنها التسارع من 0 لـ 100 كم/س بـ 11.3 ثانية، وتستهلك نسبة من الوقود بلغت 6.6 لتر، عند خوضها مسافات إجمالية تصل إلى 100 كيلومتر، وتستمد قوتها من محرك 4 سلندر، سعة 1600 CC، يمكنه انتاج 121 حصان، و156 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، إضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار.

 

تقدم السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 بسعر رسمي يصل إلى 890 الف جنيه.

اشهر 5 سيارات سيدان في مصر 

4 - نيسان سنترا

 

دعمت السيارة نيسان سنترا بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة إجمالية 118 حصان، و154 نيوتن متر من عزم الدوران، مع ناقل سرعات اوتوماتيك، وتقنية الدفع الأمامي للعجلات، مع زمن تسارع يقدر بـ 10.9 ثانية للانطلاق من 0 لـ 100 كم/س.

 

وتحتوي السيارة على مكيف هواء، وشاشة 7 بوصة تعمل باللمس، وبلوتوث، مدخل AUX وUSB، وزجاج خلفي مظلل، جنوط رياضية 16 بوصة، وسائد هوائية بعدد 2، فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، نظام إيموبليزر ضد السرقة، برنامج تدعيم الفرامل BA، وقفل مركزي للأبواب، وزجاج ومرايات جانبية كهربائية.، إضاءة نهارية LED، زر تشغيل السيارة بدون مفتاح.

 

أسعار نيسان سنترا موديل 2024 الرسمية 

 

الفئة الأولى موديل 2024 بسعر 821 ألف جنيه.

الفئة الثانية موديل 2024 بسعر 489 ألف جنيه.

اشهر 5 سيارات سيدان في مصر 

5 - بيجو 301

 

تضم السيارة بيجو 301 مرايات كهربائية جانبية، ومكيف هواء، نوافذ كهربائية، بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي، مدخل USB، كاميرا خلفية، شاشة تعمل باللمس، جنوط رياضية، انذار مانع للسرقة، نظام إيموبليزر.

بالاضافة إلى وسائد هوائية للحماية، فرامل ABS وEBD وبرنامج ESP، ومثبت سرعة، وقفل مركزي، بينما تستمد قوتها من محرك 1600 سي سي، بقوة 115 حصان و150 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك 6 نقلات، مع زمن يبلغ 12.1 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س، سرعة قصوى تصل لـ 188 كم/س، مع معدل استهلاك الوقود بنسبة 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

 

أسعار بيجو 301 موديل 2024 الرسمية 

 

الفئة الاولى بيجو 301 موديل 2024 بسعر 829.990 ألف جنيه.

الفئة الثانية بيجو 301 موديل 2024 بسعر 879.990 ألف جنيه.

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