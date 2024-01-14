تاليانت أحدث إصدارات رينو تباع بأسعار جديدة

يضم السوق المصري للسيارات العديد م طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، ويتواجد داخل سوق السيارات جميع فئات السيارات الجديدة منها السيدان والهاتشباك والكروس أوفر ، وتتنافس شركات السيارات علي طرح طرازات الجديدة داخل سوق السيارات المصري لتوفير كافة الإصدارات الجديدة امام المواطنين للحصول عليها .
ومن ضمن السيارات التي توافره في مصر خلال الفترة الماضية وبأسعار جديدة بسبب الزيادات هي رينو تاليانت موديل 2024 ، وتنتمي تاليانت الي فئة السيارات السيدان.
- أبعاد رينو تاليانت السيدان موديل 2024 :
تأتي سيارة رينو تاليانت موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4396 مم، وعرض 1848 مم، وارتفاع 1501 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2649 مم .
- محرك رينو تاليانت موديل 2024 :
تحصل سيارة رينو تاليانت موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1000 سي سي تيربو، وبها قوة 100 حصان، ويصل سعه خزان وقودها الي 50 لتر ، وتنتج عزم دوران يصل الي 140 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك من فئة CVT .
- أسعار رينو تاليانت السيدان موديل 2024 بعد زيادات العام الجاري :
الفئة الأولي من سيارة رينو تاليانت السيدان موديل 2024 تباع بسعر جديدة يصل الي 925 ألف جنيه، بدلا من 810 ألف جنيه ، بزيادة تصل الي 115 ألف جنيه .
الفئة الثانية من سيارة رينو تاليانت السيدان موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي مليون و 25 ألف جنيه، بدلا من 890 ألف جنيه ، بزيادة تصل الي 135 ألف جنيه .