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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تاليانت أحدث إصدارات رينو تباع بأسعار جديدة

أسعار رينو تاليانت
أسعار رينو تاليانت 2024 بعد زيادات العام الجاري

يضم السوق المصري للسيارات العديد م طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، ويتواجد داخل سوق السيارات جميع فئات السيارات الجديدة منها السيدان والهاتشباك والكروس أوفر ، وتتنافس شركات السيارات علي طرح طرازات الجديدة داخل سوق السيارات المصري لتوفير كافة الإصدارات الجديدة امام المواطنين للحصول عليها .

 أسعار رينو تاليانت السيدان موديل 2024 بعد زيادات العام الجاري

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ومن ضمن السيارات التي توافره في مصر خلال الفترة الماضية وبأسعار جديدة بسبب الزيادات هي رينو تاليانت موديل 2024 ، وتنتمي تاليانت الي فئة السيارات السيدان.

- أبعاد رينو تاليانت السيدان موديل 2024 :

 أسعار رينو تاليانت السيدان موديل 2024 بعد زيادات العام الجاري

تأتي سيارة رينو تاليانت موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 4396 مم، وعرض 1848 مم، وارتفاع 1501 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2649 مم .

- محرك رينو تاليانت موديل 2024 :

 أسعار رينو تاليانت السيدان موديل 2024 بعد زيادات العام الجاري

تحصل سيارة رينو تاليانت موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1000 سي سي تيربو، وبها قوة 100 حصان، ويصل سعه خزان وقودها الي 50 لتر ، وتنتج عزم دوران يصل الي 140 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك من فئة CVT .

- أسعار رينو تاليانت السيدان موديل 2024 بعد زيادات العام الجاري :

 أسعار رينو تاليانت السيدان موديل 2024 بعد زيادات العام الجاري

الفئة الأولي من سيارة رينو تاليانت السيدان موديل 2024 تباع بسعر جديدة يصل الي 925 ألف جنيه، بدلا من 810 ألف جنيه ، بزيادة تصل الي 115 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو تاليانت السيدان موديل 2024 يصل سعرها الجديد الي مليون و 25 ألف جنيه، بدلا من 890 ألف جنيه ، بزيادة تصل الي 135 ألف جنيه .

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