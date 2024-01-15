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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل موبايل شاومي بكاميرا احترافية ينافس iPhone.. وبسعر أقل بكتير

أفضل موبايل شاومي
أفضل موبايل شاومي بكاميرا احترافية ينافس iPhone.. وبسعر أقل

تشتهر شركة شاومي بتقديم هواتف ذكية عالية الجودة بأسعار معقولة، ومؤخرًا ركزت الشركة على تطوير كاميرات هواتفها الذكية لتوفير تجربة تصوير احترافية.

في هذا التقرير، سنلقي نظرة على أفضل هاتف شاومي بكاميرا احترافية ينافس iPhone.

 

الكاميرا:

 

بدون شك، تعد الكاميرا هي أهم عامل يجب مراعاته عند اختيار هاتف ذكي. وبالنسبة لأفضل هاتف شاومي بكاميرا احترافية، فإن الخيار الأفضل هو Xiaomi 13 Pro.

يتميز هاتف Xiaomi 13 Pro بكاميرا خلفية رباعية العدسة بدقة 50 ميجابكسل + 50 ميجابكسل + 50 ميجابكسل + 50 ميجابكسل. وتشمل العدسات الرئيسية، وكاميرا التقريب البعيد، وكاميرا واسعة للغاية، وكاميرا ماكرو.

تتميز الكاميرا الرئيسية بحساس Sony IMX707 بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8. وتتميز بأداء ممتاز في ظروف الإضاءة المختلفة، حيث توفر صورًا واضحة وغنية بالتفاصيل.

تتميز كاميرا التقريب البعيد بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4. وتتميز بقدرة تقريب 5x بدون فقدان الجودة.

تتميز كاميرا واسعة للغاية بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.2. وتتميز بقدرة عرض مجال رؤية واسعة تصل إلى 120 درجة.

تتميز كاميرا ماكرو بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.4. وتتميز بقدرة التقاط صور مقربة عالية الجودة.

بالإضافة إلى الكاميرا الخلفية، يتميز هاتف Xiaomi 13 Pro أيضًا بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي عالية الجودة.

أفضل موبايل شاومي بكاميرا احترافية ينافس iPhone.. وبسعر أقل بكتير

الأداء:

 

يأتي هاتف Xiaomi 13 Pro مزودًا بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 من كوالكوم، وهو أحد أقوى معالجات الهواتف الذكية في السوق. ويوفر هذا المعالج أداءً ممتازًا في جميع المهام، بما في ذلك الألعاب والتطبيقات الثقيلة.

يتوفر الهاتف أيضًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

 

الشاشة:

 

يتميز هاتف Xiaomi 13 Pro بشاشة AMOLED مقاس 6.73 بوصة بدقة 3200 × 1440 بكسل. وتدعم الشاشة معدل تحديث 120 هرتز، مما يوفر تجربة مشاهدة سلسة وتفاعلية.

أفضل موبايل شاومي بكاميرا احترافية ينافس iPhone.. وبسعر أقل بكتير

البطارية:

 

يتميز هاتف Xiaomi 13 Pro ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة. وتدعم البطارية الشحن السريع بقدرة 120 واط، والذي يمكنه شحن الهاتف بالكامل في غضون 20 دقيقة.

 

السعر:

 

يبدأ سعر هاتف Xiaomi 13 Pro من 1000 دولار أمريكي.

 

يعد هاتف Xiaomi 13 Pro أحد أفضل الهواتف الذكية المتاحة في السوق حاليًا. ويتميز بكاميرا احترافية رائعة، وأداء قوي، وشاشة رائعة، وبطارية تدوم طويلًا. إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي يوفر تجربة تصوير احترافية، فإن Xiaomi 13 Pro هو الخيار المثالي لك.

 

رأي الخبراء:

 

أشاد الخبراء بكاميرا هاتف Xiaomi 13 Pro، حيث وصفوها بأنها واحدة من أفضل الكاميرات في السوق. كما أشادوا بالأداء القوي للمعالج Snapdragon 8 Gen 2، والشاشة الرائعة، والبطارية التي تدوم طويلًا.

وخلص الخبراء إلى أن هاتف Xiaomi 13 Pro هو هاتف ذكي ممتاز يوفر قيمة ممتازة مقابل السعر.

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