بكاميرا 200 ميجابكسل.. أفضل موبايل Realme بمواصفات رائعة وينافس بقوة

بسعر رخيص جدًا

يعتبر هاتف Realme 11 Pro Plus أحدث موبايل فئة متوسطة من ريلمي ويتميز بمواصفات رائعة تجعله منافساً قوياً حيث يأتي بشاشة اموليد منحنية بمساحة 6.7 بوصة بدقة FHD+ مع معدل تحديث 120 هرتز كما تدعم الـ HDR10+ مع معالج من نوع MediaTek Dimensity 7050 مع الاهتمام بالتصوير فالكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا أساسية تصل دقتها إلى 200 ميجا بكسل لتحصل على صور ذات جودة عالية مع سرعة شحن 100 واط .

بكاميرا 200 ميجابكسل..أفضل موبايل Realme بسعر رخيص جدا

مواصفات هاتف Realme 11 Pro Plus

• الشاشة تأتي منحنية الاطراف بشكل الثقب في منتصف الشاشة وتأتي من نوع AMOLED وتأتي بمساحة 6.7 إنش بدقة الـ 1080×2412 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 394 بكسل لكل إنش مع دعم الهاتف لمعدل التحديث الـ 120Hz مع دعم الشاشة لخاصية الـ HDR10+ مع دعم أكثر من مليار لون مع سطوع يصل الي 950 شمعة .

• يتوفر الهاتف Realme 11 Pro Plus بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية على النحو التالي فيما يلي :-

– الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت .

– الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت .

– الإصدار الثالث يأتي بذاكرة صلبة بسعة 1 تيرا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت .

– لا يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق تركيب كارت ميموري .

• يأتي الهاتف بمعالج جديد من شركة ميديا تيك من نوع Dimensity 7050 بتكنولوجيا 6 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G68 وهو معالج متقارب اداء من اداء المعالج القديم الموجود في Realme 10 Pro+ .

• الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 32 ميجا بكسل فتحة عدسة F/2.5 .

• الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 200 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.7 تدعم المثبت البصري الـ OIS بمستشعر من نوع Samsung ISOCELL HP3 وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الماكرو بالإضافة إلى فلاش أحادي من نوع ليد فلاش .

• البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير كما يدعم الشحن السريع بقوة 100 واط .