عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر رخيص جدًا

بكاميرا 200 ميجابكسل.. أفضل موبايل Realme بمواصفات رائعة وينافس بقوة

بكاميرا 200 ميجابكسل..أفضل
بكاميرا 200 ميجابكسل..أفضل موبايل Realme بسعر رخيص جدا

يعتبر هاتف Realme 11 Pro Plus أحدث موبايل فئة متوسطة من ريلمي ويتميز بمواصفات رائعة تجعله منافساً قوياً حيث يأتي بشاشة اموليد منحنية بمساحة 6.7 بوصة بدقة FHD+ مع معدل تحديث 120 هرتز كما تدعم الـ HDR10+ مع معالج من نوع MediaTek Dimensity 7050 مع الاهتمام بالتصوير فالكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا أساسية تصل دقتها إلى 200 ميجا بكسل لتحصل على صور ذات جودة عالية مع سرعة شحن 100 واط .

بكاميرا 200 ميجابكسل..أفضل موبايل Realme بسعر رخيص جدا

مواصفات هاتف Realme 11 Pro Plus

 

• الشاشة تأتي منحنية الاطراف بشكل الثقب في منتصف الشاشة وتأتي من نوع AMOLED وتأتي بمساحة 6.7 إنش بدقة الـ 1080×2412 بكسل بمعدل كثافة بكسلات 394 بكسل لكل إنش مع دعم الهاتف لمعدل التحديث الـ 120Hz مع دعم الشاشة لخاصية الـ HDR10+ مع دعم أكثر من مليار لون مع سطوع يصل الي 950 شمعة .

• يتوفر الهاتف Realme 11 Pro Plus بأكثر من إصدار من الذاكرة الصلبة والذاكرة العشوائية على النحو التالي فيما يلي :-
– الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت .
– الإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 512 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت .
– الإصدار الثالث يأتي بذاكرة صلبة بسعة 1 تيرا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجا بايت .
– لا يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينية عن طريق تركيب كارت ميموري .

• يأتي الهاتف بمعالج جديد من شركة ميديا تيك من نوع Dimensity 7050 بتكنولوجيا 6 نانو مع معالج رسومي من نوع Mali-G68 وهو معالج متقارب اداء من اداء المعالج القديم الموجود في Realme 10 Pro+ .

• الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 32 ميجا بكسل فتحة عدسة F/2.5 .

• الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا ثلاثية حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 200 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.7 تدعم المثبت البصري الـ OIS بمستشعر من نوع Samsung ISOCELL HP3 وهي الكاميرا الأساسية أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع أما عن الكاميرا الثالثة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الماكرو بالإضافة إلى فلاش أحادي من نوع ليد فلاش .

• البطارية تأتي بسعة 5000 مللي أمبير كما يدعم الشحن السريع بقوة 100 واط .

Realme أحدث موبايل فئة متوسطة ريلمي مواصفات هاتف Realme 11 Pro Plus أرخص موبايل ريلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|تراجع جديد في أسعار الذهب بسبب شهادات الـ27%..وعيار 21 الآن مفاجأة

الجماهير هتتغنى باسمه.. مجدي عبد الغني يعلن مفاجأة بشأن رمضان صبحي والعودة لـ الأهلي

نزلت 10 جنيهات |هبوط فى أسعار الدواجن بالبورصة اليوم الخميس

خريطة سقوط الأمطار الساعات المقبلة| منخفض جوي وانخفاض الحرارة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن الخطيب.. تفاصيل

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

برد طوبة.. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح تضرب مصر خلال الساعات المقبلة

أهم دعاء في هذه الأيام.. ردده مهما كان وضعك المادي أو الاجتماعي

موضوعات متعلقة

بـ 4000 جنيه.. أحدث موبايل موتورولا يقهر سامسونج 

أخبار التكنولوجيا.. تابلت جديد من Lenovo للفئة المتوسطة.. كيف تقلل من استخدام باقة النت

مابتتكسرش.. أمتن موبايلات بسعر مناسب جدا

أفضل ساعة ذكية من شاومي تنافس Apple Watch.. بسعر أرخص بكتير

بأقل من 6000 جنيه.. تابلت جديد من Lenovo للفئة المتوسطة 

لو مش بتعرف لغات.. نظارة جديدة تترجملك ترجمة فورية وأنت لابسها

عروض يناير.. خصم كبير على موبايل شاومي ريدمي الجديد

بعد تحريك أسعار الباقات.. كيف تقلل من استخدام باقة النت؟

ترشيحاتنا

الإدارة حسمت الأمر رسميا.. من أول الراحلين عن ليفربول بالميركاتو الشتوي؟

القومي للمرأة يستخرج البطاقات الشخصية لسيدات قرية الكسارة بمحافظة البحيرة بالمجان|صور

قلق بالغ في أمريكا بسبب الخلافات بين زيلينسكي وقائد الجيش الأوكراني |تفاصيل

النفير العام.. بيان عاجل من حماس إلى الشعب الفلسطيني بشأن المسجد الأقصى

تحطيم تسلا.. BYD تكشف عن سيارة كهربائية بقوة 1000+ حصان

دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل تكشف الانقسامات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملايين أسماك السردين تصل ميتة لشاطئ فلبيني قبل زلزال في البحر| صور

أوف شولدر.. نور الزاهد تبرز جمالها في أحدث ظهور| شاهد

تفقد السيطرة .. مقطع فيديو لفتاة شابة يشعل غضب السوشيال ميديا

فرو وملابس جذابة.. ياسمين صبري تبهر متابعيها بأحدث إطلالة| شاهد

فيديو

حقيقة زواج ملك قورة ورد فعل والدتها.. فيديو

فيديو لسيدة أمريكية تتعرّض للعنصرية يثير ضجة عبر السوشيال ميديا.. شاهد

بـ«تاتو» أمام الكعبة.. زوجة المخرج مجدي الهواري تثير الجدل أثناء أدائها العُمرة|فيديوجراف

وفاء عامر تعتذر عن عدم المشاركة في مسلسل أولاد الحاج متولي..اعرف السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: من القلب أدعو

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: سحر اللغة العربية في التربية

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: عقدة آبى أحمد..النيل والبحر

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: المادة ٩٩ بالفيتو أسقطت هيئة الأمم المتحدة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: العالم.. بتوقيت غزة!

د. هشام فريد

هشام فريد يكتب: هل يتم إجبار إسرائيل على وقف المذاب.ح فى غزة بالقوة !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى يطيح بنتنياهو وبايدن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: من أنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ