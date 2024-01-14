صانعة محتوى: استخدام الموسيقى والغناء يسهم في تعليم الأطفال بسهولة

أكدت جولي رافت، صانعة محتوى، أنها تستخدم أسلوب متنوع في عرض الفيديوهات التي تقوم بها من أجل جذب الاطفال، مشيرة إلى أن تنوع الأسلوب يهدف الى جذب فئة الأطفال، وخاصة الأطفال في المدارس.

وقالت جولي رأفت، خلال لقاء لها لبرنامج “ست الستات”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “دينا رامز”، إن إضافة المؤثرات خصوصا الموسيقى والغناء، قد يسهم في وصول المحتوى التعليمي بسهولة للأطفال.

ألعاب فك وتركيب

وتابعت صانعة محتوى، أنها تنجذب للأطفال بشكل كبير، مؤكدة أن بعض الأطفال يلجأ بنفسه لصناعة الألعاب بأيديهم، مثل “ألعاب الصلصال”، أو "الألعاب التي يتم فكها وتركيبها"