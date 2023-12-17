صانعة محتوى: لا أثق إلا بنفسي في كتابة ما أقدمه|فيديو

تحدثت يمنى عاطف، صانعة محتوى،عن طريقة تحضيرها للفيديوهات التي تقدمها للجمهور عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها لا تثق إلا في نفسها في كتابة المحتوى الذي تقدمه.

صانعة محتوى:أظل فترات طويلة في اختيار المحتويات التي تقدمها

أضافت يمنى عاطف صانعة محتوى خلال لقائها مع الإعلامية لميس سلامة، عبر برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، قائلة:" أنا دائما بقول أنا لست عالمة، وأنا طالبة علم وأحاول الاستفادة من الآخرين"، لافتة إلى أن أفضل المواد والمحتويات التي قدمتها مؤخرا عن أصل العرب.

ولفتت يمنى عاطف، صانعة محتوى إلى أنها تظل فترات طويلة في اختيار المحتويات التي تقدمها، مضيفة أنها تحضر للحلقة الواحدة من 3 أيام إلى أسبوع قبل تقديم الحلقة.

