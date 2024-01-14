لسلامة الطلاب.. محافظ القليوبية يوجه بصيانة وتطوير عدد من المدارس

وجه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بدراسة تقارير وملاحظات اللجنة التي أمر بتشكيلها من هيئة الأبنية التعليمية، ومديرية التربية والتعليم وبالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، وذلك للمراجعة الدورية المنتظمة لسلامة الأبنية التعليمية على مستوى المحافظة والوقوف على الآليات اللازمة لتلافي هذه الملاحظات في أسرع وقت ممكن، حرصاً على سلامة أبنائنا الطلاب .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ القليوبية مع سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم، والمهندس مصطفى عبد الفراج مدير عام الأبنية التعليمية، والدكتور محمد فوزي مدير المكتب الفني، لبحث الملاحظات المتعلقة بالصيانة والإنشاءات والمدارس التعليمية بالمحافظة ، وكذا المدارس التي تحتاج إلى تطوير وتلك التي تحتاج إلى إحلال وتجديد.

وخلال الاجتماع وجه محافظ القليوبية تعليماته لمديرية التربية والتعليم، ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية، بسرعة موافاته بتقرير شامل بالملاحظات التي تم رصدها للجان المكلفة بالمرور على المدارس ، وما تم استيفاؤه من هذه الملاحظات عن طريق هيئة الأبنية التعليمية.

وشدد المحافظ على غلق جميع المدارس التي بها أعمال صيانة جسيمة تشكل خطراً على سلامة التلاميذ، ونقل تلاميذ هذه المدارس إلى مدارس بديلة قريبة من مدارسهم الأصلية، لحين انتهاء كافة أعمال الصيانة، حرصاً على سلامة أبنائنا التلاميذ وعدم تعريض حياتهم للخطر ، وكذا البدء فورا في صيانة المدارس التي تحتاج إلى صيانة والبدء في الإحلال والتجديد للمدارس التي تحتاج إلى ذلك.