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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نيجيريا تتعادل مع غينيا خلال أحداث الشوط الأول

صدى البلد

انتهت الشوط الأول بين منتخب غينيا الاستوائية ونيجيريا بتعادل إيجابي بهدف لكل فريق، في إطار منافسات كأس أمم إفريقيا.

بدأت الفرق بأداء متقارب، وافتتح منتخب غينيا الاستوائية التسجيل في الدقيقة 36 عبر إيڤان سيلفادور. 

رد منتخب نيجيريا سريعًا، حيث أحرز فيكتور اوسيمين هدف التعادل في الدقيقة 38. انتهت الأحداث بتوازن النتيجة، ويترقب الفريقان مواصلة المنافسة في الشوط الثاني. تشكيلة غينيا الاستوائية شهدت:

  • حراسة المرمى: أوفونو.
  • خط الدفاع: أكابو – أوروزكو – كوكو – ندونج.
  • خط الوسط: جانيت – بيكورو - بويلا – ماشين – سلفادور.
  • خط الهجوم: نسو.

البدلاء:

  • مارفين – أليكس بالبوا – خوسيه إلو – آيتور إمبيلا – سانتياجو إينيمي – تشارلز أوندو – لويس نلافو – نوي إلا – خوسيه نبيل أوندو – مانويل سابونجا.

 

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