نيجيريا تتعادل مع غينيا خلال أحداث الشوط الأول

انتهت الشوط الأول بين منتخب غينيا الاستوائية ونيجيريا بتعادل إيجابي بهدف لكل فريق، في إطار منافسات كأس أمم إفريقيا.

بدأت الفرق بأداء متقارب، وافتتح منتخب غينيا الاستوائية التسجيل في الدقيقة 36 عبر إيڤان سيلفادور.

رد منتخب نيجيريا سريعًا، حيث أحرز فيكتور اوسيمين هدف التعادل في الدقيقة 38. انتهت الأحداث بتوازن النتيجة، ويترقب الفريقان مواصلة المنافسة في الشوط الثاني. تشكيلة غينيا الاستوائية شهدت:

حراسة المرمى: أوفونو.

خط الدفاع: أكابو – أوروزكو – كوكو – ندونج.

خط الوسط: جانيت – بيكورو - بويلا – ماشين – سلفادور.

خط الهجوم: نسو.

البدلاء: