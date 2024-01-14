بعد قرار المجلس رفع الحصانة عن نائب.. برلماني: إقرار للائحة والدستور

علق النائب عاطف مغاوري عضو مجلس النواب، على قرار المجلس برفع الحصانة عن نائب وإحالة نائبة للجنة القيم، مشيرا إلى أن هذه القرارات جاءت بقوة القانون والدستور.



وأضاف عضو مجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن هذا الأمر يعزز الثقة بين الشعب والدولة، متابعا أن هذه القرارت تأتي إقرارا للائحة وللدستور.

وتابع عضو مجلس النواب، أن رفع الحصانة لكي تأخذ العدالة طريقها، وتحقيق العدل، مستدركا أن الحصانة للنائب لأمور معينة تخص دوره فقط.