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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سفير فلسطين ببغداد: جميع الوثائق أكدت ارتكاب إسرائيل لجرائم الإبادة في غزة

اھالى قطاع غزة
اھالى قطاع غزة

قال أحمد الرويضي، سفير دولة فلسطين في العراق، إن الجريمة الحالية التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني من قبل إسرائيل ليست بجديدة، فمنذ 1948 وفلسطين تشهد العديد من المجازر التي تهدف لإبادة الشعب الفلسطيني وطرده من أرضه، ومحاولة فرض السيطرة الكاملة على الأراضي الفلسطينية، ومنع قيام أي دولة فلسطينية مستقبلا.

وأضاف "الرويضي"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش" على قناة القاهرة الإخبارية وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن جنوب أفريقيا لديها أمام محكمة العدل الدولية كل الوثائق التي أكدت أن إسرائيل ارتكبت جريمة إبادة جماعية، وأن النية مبيتة لسلطات الاحتلال لارتكاب هذه الجريمة.

التصريحات

ولفت أن جنوب أفريقيا وثقت ذلك بمجموعة من التصريحات التي صدرت من مسؤولين إسرائيليين، ولا سيما وزير الثقافة أو الآثار في حكومة الاحتلال الذي تحدث عن ضرب غزة بالقنبلة النووية، وغيرها من التصريحات التي سبقت هذه الحرب، وبالتالي كانت هناك نية مبيتة لإبادة غزة، وما زالت هذه النية قائمة، والوقائع في الأرض تؤكد ذلك.

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