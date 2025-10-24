قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

إجراء انتخابات لجنة الشئون الخارجية بـ الشيوخ بعد غد..ننشر اختصاصاتها طبقا للقانون

مجلس الشيوخ
أميرة خلف

يعقد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، جلسته المقبلة بعد غد الأحد ، لإعلان تشكيل قوائم اللجان النوعية في المجلس.

و من المقرر أن يعقد جلسة لإعلان تشكيل اللجان بعد انتهاء الأعضاء من تحديد رغباتهم في عضوية لجان المجلس، ثم يتم دعوة اللجان لإجراء انتخابات هيئات مكاتبها لانتخاب رئيس ووكيلين وأمين سر لكل لجنة، ثم يعقد المجلس جلسة أخرى لإعلان نتائج انتخابات اللجان بدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

و يستعد أعضاء مجلس الشيوخ الجدد لإجراء عمليات انتخابات اللجان النوعية الخاصة بالمجلس التي من ضمنهم لجنة الشئون الخارجية يوم الأحد المقبل الموافق 26 أكتوبر 2025 خلال الجلسة الثانية من دور الإنعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ . 

اختصاصات لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية

وطبقا للائحة التنفيذية لقانون مجلس الشيوخ ، تختص لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بالآتي:

 - ما يحيله رئيس الجمهورية من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة فى الشئون العربية والأفريقية والخارجية.

  - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات الدولية التى تحال إليها، بالاشتراك مع اللجنة أو اللجان المختصة.

- دراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية.

- السياسة الخارجية للدولة.

- شئون جامعة الدول العربية ومنظماتها والاتحاد الإفريقى.

- المؤتمرات الدولية.

- العلاقات الدولية.

- التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسى والقنصلى.

- شئون المصريين المقيمين فى الخارج.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الخارجية، وشئون الهجرة والمصريين فى الخارج.

