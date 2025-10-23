الأحد.. مجلس الشيوخ يجري انتخابات اللجان النوعية

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، جلساته العامة الأحد القادم .

وبحسب الجدول سيتم خلالها الجلسة اولا: إعلان تشكيل قوائم اللجان النوعية في المجلس، حيث من المقرر أن يعقد جلسة لإعلان تشكيل اللجان بعد انتهاء الأعضاء من تحديد رغباتهم في عضوية لجان مجلس الشيوخ.

وثانيا: يتم دعوة اللجان لإجراء انتخابات هيئات مكاتبها لانتخاب رئيس ووكيلين وأمين سر لكل لجنة،

وثالثا: يعقد المجلس جلسة أخرى لإعلان نتائج انتخابات اللجان بدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

ودعا المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، بجلسة المجلس الافتتاحية، أعضاء المجلس إلى تقديم طلبات عضوية اللجان النوعية.

وقال رئيس المجلس، إنه وفقا للمادة 40 من اللائحة الداخلية للمجلس، يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان.

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان، داعيا الأعضاء إلى التقدم بطلب لمكتب الأمين العام في موعد غايته الثلاثاء القادم، حتى يتسنى للمجلس إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية والدعوة للترشح لانتخابات هيئات مكاتب اللجان وتلقى طلبات الترشح بعد ذلك.

وبدأ المجلس في تلقي طلبات الأعضاء بشأن اختيار اللجان الراغبين في عضويتها ويستمر في تلقي الطلبات حتى بعد غد الثلاثاء.