مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025
شاهد .. الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «أسوان - أبوسمبل»
تبرعات وقروض.. رئيس الاتحاد السكندري: تحمّلت 100 مليون جنيه من جيبي في 3 شهور
عشرات الأعضاء في الشيوخ الأمريكي يُطالبون ترامب بمعارضة ضم إسرائيل للضفة الغربية
أشرف عبدالعزيز: عبدالله السعيد وقع للزمالك بعد عد الـ 40 مليون جنيه
إصابة 13شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص بطريق «أسوان - أبو سمبل» البري
لأول مرة .. محامي زيزو يكشف تفاصيل عقده مع الزمالك بالأرقام
محامي رمضان صبحي يكشف تطورات قضية الامتحانات
دعاء للميت بالجنة في الثلث الأخير من الليل.. أفضل وقت استجابة
«الغندور» يكشف سبب تأخر الزمالك في تجديد عقد أحمد حمدي
العنف الرقمي الخفي يُعيد تشكيل هوية الأطفال العاطفية .. اعرف كيف تسيطر عليه
الإعــدام شنقًا لشخصين بتهمة خطـــف سيدة واغتصـــابها بمنشأة ناصر
برلمان

بعد انتخابه.. تعرف على الصلاحيات التي يمنحها الدستور لرئيس مجلس الشيوخ

المستشار عصام الدين فريد
المستشار عصام الدين فريد
حسن رضوان

بعد انتخاب المستشار عصام الدين فريد رئيسًا لــ مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الثاني، تتجه الأنظار نحو المهام والصلاحيات الدستورية التي يتمتع بها رئيس المجلس لضمان سير العمل البرلماني بشكل منتظم وفعال.

ينص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن رئيس المجلس يمثل المجلس ويتحدث باسمه، ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامة أعضائه. كما يشرف على حسن سير جميع أعمال المجلس، ويدير الجلسات من افتتاحها وحتى نهايتها، من خلال تنظيم المناقشات وتحديد موضوع البحث، ومنح الإذن بالكلام.

اختصاصات رئيس مجلس الشيوخ

ويحق للرئيس الاستعانة بالمكاتب واللجان المختلفة، بالإضافة إلى تفويض بعض اختصاصاته إلى الوكلاء أو أحدهما، كما يملك صلاحية دعوة اللجان للانعقاد لبحث الموضوعات الهامة والعاجلة.

وفي حالة غيابه، يتولى الوكلاء بالتناوب رئاسة الجلسات، ويأتي الأكبر سنًا بين الأعضاء الحاضرين لرئاسة الجلسة إذا غاب الجميع.

تلك الصلاحيات تمنح رئيس مجلس الشيوخ سلطة تنظيمية وتشريعية واسعة، تمكنه من قيادة المجلس بكفاءة، وتعزيز دوره الرقابي والتشريعي خلال الفصل التشريعي الجديد.

الدستور مجلس الشيوخ عصام الدين فريد

