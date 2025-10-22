بعد انتخابه.. تعرف على الصلاحيات التي يمنحها الدستور لرئيس مجلس الشيوخ

بعد انتخاب المستشار عصام الدين فريد رئيسًا لــ مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الثاني، تتجه الأنظار نحو المهام والصلاحيات الدستورية التي يتمتع بها رئيس المجلس لضمان سير العمل البرلماني بشكل منتظم وفعال.

ينص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن رئيس المجلس يمثل المجلس ويتحدث باسمه، ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامة أعضائه. كما يشرف على حسن سير جميع أعمال المجلس، ويدير الجلسات من افتتاحها وحتى نهايتها، من خلال تنظيم المناقشات وتحديد موضوع البحث، ومنح الإذن بالكلام.

اختصاصات رئيس مجلس الشيوخ

ويحق للرئيس الاستعانة بالمكاتب واللجان المختلفة، بالإضافة إلى تفويض بعض اختصاصاته إلى الوكلاء أو أحدهما، كما يملك صلاحية دعوة اللجان للانعقاد لبحث الموضوعات الهامة والعاجلة.

وفي حالة غيابه، يتولى الوكلاء بالتناوب رئاسة الجلسات، ويأتي الأكبر سنًا بين الأعضاء الحاضرين لرئاسة الجلسة إذا غاب الجميع.

تلك الصلاحيات تمنح رئيس مجلس الشيوخ سلطة تنظيمية وتشريعية واسعة، تمكنه من قيادة المجلس بكفاءة، وتعزيز دوره الرقابي والتشريعي خلال الفصل التشريعي الجديد.