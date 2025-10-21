نائب الشيوخ: الإصلاحات الهيكلية تضع مصر على طريق النمو الحقيقي وجذب الاستثمارات الضخمة

قال النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، إن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة حالياً تعد نقطة تحول حاسمة في الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن التركيز على تعزيز الإنتاجية والنمو القائم على الاستثمار يؤكد حرص الحكومة على خلق بيئة اقتصادية جاذبة ومستقرة للمستثمرين المحليين والأجانب.

توسيع آفاق التعاون الإقليمي والدولي

وأضاف سمير في تصريح لـ" صدي البلد "ما تم الإعلان عنه من قبل وزيرة التخطيط يعكس رؤية واضحة ومتكاملة لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة عبر دعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة والسياحة والطاقة، التي تعد الركيزة الأساسية لأي اقتصاد قوي."

وأكد أن المشاركة المصرية في ميثاق مجموعة العشرين للشراكة مع أفريقيا تعزز من فرص مصر في توسيع آفاق التعاون الإقليمي والدولي، مما يساهم في رفع معدل النمو وخلق فرص عمل جديدة، قائلاً:

"مصر الآن ليست فقط مستقبلاً للاستثمار، بل أصبحت منصة رئيسية لجذب الاستثمارات الضخمة التي تدعم التنمية وتحقق طفرة اقتصادية ملموسة."

واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على ضرورة استمرار وتيرة الإصلاحات والالتزام بتنفيذ الخطط الاقتصادية بكل حزم وشفافية لضمان تحقيق أهداف التنمية.