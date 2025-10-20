نائب الشيوخ: استثمارات ميرسك تعكس ثقة دولية متزايدة في الاستقرار الاقتصادي

أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان مجموعة "ميرسك" العالمية عن توسيع استثماراتها في مصر، بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمثل شهادة دولية على جدارة الاقتصاد المصري ومتانة المناخ الاستثماري في البلاد.

وأضاف سمير في تصريح خاص لـــ أن "هذه الشراكة مع واحدة من أكبر شركات الشحن والخدمات اللوجستية في العالم تؤكد أن مصر أصبحت لاعبًا رئيسيًا في سلاسل الإمداد العالمية، وقادرة على جذب استثمارات نوعية في قطاعات حيوية مثل الوقود الأخضر والنقل البحري."

فتح آفاق حقيقية لتوطين التكنولوجيا

وأشار إلى أن الاهتمام الرئاسي بتطوير البنية التحتية للموانئ ومراكز الخدمات البحرية، وفي مقدمتها ميناء شرق بورسعيد، يعكس رؤية استراتيجية واضحة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي يربط الشرق بالغرب، ويخدم التجارة الإقليمية والدولية.

واختتم النائب أحمد سمير تصريحه قائلًا:"هذه الخطوة لا تعني فقط تعزيز موارد الدولة، بل أيضًا فتح آفاق حقيقية لتوطين التكنولوجيا، وخلق وظائف نوعية، ودعم مسار التنمية المستدامة الذي تنتهجه الدولة المصرية بثبات."