عاجل
لمدة عامين.. مصر للطيران تمدد عقد تأجير 5 طائرات
أزهري: أصول التربية تعتمد على المحبة والرفق والتوسط
إجراء انتخابات لجنة الشئون الخارجية بـ الشيوخ بعد غد..ننشر اختصاصاتها طبقا للقانون
الاتحاد يستضيف الهلال في كلاسيكو ناري بالدوري السعودي
لاريجاني: تقليص مدى الصواريخ الإيرانية يعدّ استسلاما وسلبا للأمن الوطني
ترامب: إسرائيل لن تفعل شيئا في الضفة الغربية.. لا تقلقوا بشأن ذلك
إعلام سوداني: 5 قتلى في قصف بمسيرة تابعة للدعم السريع
مستوطنون يحرقون ممتلكات الفلسطينيين قرب رام الله
طعنات نافذة.. شاب سوداني ينهي حياة شقيقه في الهرم
استطلاع: 64% من الإسرائيليين يؤيدون تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر
قمة تاريخية تجمع مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية
إسرائيل تستعد لاستقبال دفعة من جثـ ث الأسرى ضمن اتفاق وقف إطلاق النار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

لمدة عامين.. مصر للطيران تمدد عقد تأجير 5 طائرات

مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن مد عقود تأجير 5 طائرات من طراز B777-300ER، من خلال اتفاقية وقعتها مع شركة التأجير "إيركاب"، وذلك نتيجة تأخر تسليم أولى طائراتها من طراز إيرباص.

وقعت مصر للطيران، عقد تمديد التأجير مع إيركاب،  على أسطولها المكوّن من خمس طائرات من طراز بوينغ B777-300ER لمدة 18 شهرًا بدءً من شهر يوليو 2025 وحتى الفترة من يوليو 2026 إلى سبتمبر 2027.

 يأتي هذا القرار نتيجة تأخر تسليم أولى طائرات إيرباص A350-900 العشر، التي من المقرر أن تبدأ مصر للطيران باستلامها اعتبارًا من ديسمبر من هذا العام.

ووضعت مصر للطيران، خطة لزيادة أسطولها الجوي بحلول العام المالي 2030/2031 للوصول الى 97 طائرة لتحقيق فرص النمو المستهدفة من حيث زيادة الترددات لنقاط الشبكة الحالية وفتح خطوط جديدة ضمن خطة التوسع في شبكة خطوط مصر للطيران وتحسين الخدمات المقدمة للركاب على متن طائرات مصر للطيران.

وتمتلك مصر للطيران حاليا، ضمن أسطولها الجوي حوالي 67 طائرة تجارية و 4 طائرات شحن جوى بإجمالى 71 طائرة.

مصر للطيران إيركاب طائرات مصر للطيران خطوط مصر للطيران

