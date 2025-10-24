لمدة عامين.. مصر للطيران تمدد عقد تأجير 5 طائرات

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن مد عقود تأجير 5 طائرات من طراز B777-300ER، من خلال اتفاقية وقعتها مع شركة التأجير "إيركاب"، وذلك نتيجة تأخر تسليم أولى طائراتها من طراز إيرباص.

وقعت مصر للطيران، عقد تمديد التأجير مع إيركاب، على أسطولها المكوّن من خمس طائرات من طراز بوينغ B777-300ER لمدة 18 شهرًا بدءً من شهر يوليو 2025 وحتى الفترة من يوليو 2026 إلى سبتمبر 2027.

يأتي هذا القرار نتيجة تأخر تسليم أولى طائرات إيرباص A350-900 العشر، التي من المقرر أن تبدأ مصر للطيران باستلامها اعتبارًا من ديسمبر من هذا العام.

ووضعت مصر للطيران، خطة لزيادة أسطولها الجوي بحلول العام المالي 2030/2031 للوصول الى 97 طائرة لتحقيق فرص النمو المستهدفة من حيث زيادة الترددات لنقاط الشبكة الحالية وفتح خطوط جديدة ضمن خطة التوسع في شبكة خطوط مصر للطيران وتحسين الخدمات المقدمة للركاب على متن طائرات مصر للطيران.

وتمتلك مصر للطيران حاليا، ضمن أسطولها الجوي حوالي 67 طائرة تجارية و 4 طائرات شحن جوى بإجمالى 71 طائرة.