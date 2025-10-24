قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لمدة عامين.. مصر للطيران تمدد عقد تأجير 5 طائرات
أزهري: أصول التربية تعتمد على المحبة والرفق والتوسط
إجراء انتخابات لجنة الشئون الخارجية بـ الشيوخ بعد غد..ننشر اختصاصاتها طبقا للقانون
الاتحاد يستضيف الهلال في كلاسيكو ناري بالدوري السعودي
لاريجاني: تقليص مدى الصواريخ الإيرانية يعدّ استسلاما وسلبا للأمن الوطني
ترامب: إسرائيل لن تفعل شيئا في الضفة الغربية.. لا تقلقوا بشأن ذلك
إعلام سوداني: 5 قتلى في قصف بمسيرة تابعة للدعم السريع
مستوطنون يحرقون ممتلكات الفلسطينيين قرب رام الله
طعنات نافذة.. شاب سوداني ينهي حياة شقيقه في الهرم
استطلاع: 64% من الإسرائيليين يؤيدون تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر
قمة تاريخية تجمع مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية
إسرائيل تستعد لاستقبال دفعة من جثـ ث الأسرى ضمن اتفاق وقف إطلاق النار
لاريجاني: تقليص مدى الصواريخ الإيرانية يعدّ استسلاما وسلبا للأمن الوطني

محمود نوفل

أكد علي لاريجاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن مطالبة الولايات المتحدة بتقليص مدى الصواريخ الإيرانية، يُعدّ في الحقيقة مطالبةً بالاستسلام وسلبا للأمن الوطني”.

وشدد لاريجاني في تصريحات له على أن التمسّك بالقدرات الصاروخية والمقاومة في وجه هذه الضغوط من صميم حماية المصالح الوطنية والأمن العام. 

وقال أيضا: ولمواجهة هذه التحديات علينا أن نكون جميعا موحّدين ومتكاتفين.

وأضاف: “مجلس الأمن لا فائدة منه، ولهذا يسعون إلى إعادة تنظيم نظام هيمنة جديد. حين يقول ترامب إنه يريد صنع السلام عبر القوة، فهذا ليس سلاما بل ظلم. أليس هذا ما كان يقوله هتلر أيضا؟!”.

وفي إشارته إلى الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوما، ذكر  لاريجاني: “في هذه الحرب، التي دافعت فيها القوات المسلحة بشجاعة عن الوطن الإسلامي، وُجدت ثلاثة عوامل رئيسية في الهزيمة الاستراتيجية للعدو: أولها تلاحم الشعب، وثانيها روح الجهاد لدى القوات المسلحة الذين دافعوا في هذه الحرب. لم تكن معركة عادية؛ فالكثير من المعلومات تُظهر أن أمريكا وإسرائيل عملتا على هذا المشروع منذ فترة طويلة”، مضيفا: أما العامل الثالث فهو تدابير القيادة التي أدارت الأزمة بحكمة. واليوم، في التحركات التي تلت الحرب، يسعى العدو إلى استهداف هذه النقاط الثلاث تحديدا”.

