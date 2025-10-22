إيران تفكك شبكة تنشط في بيع وشراء الأسلحة النارية

أعلن المتحدث باسم الشرطة الإيرانية تفكيك شبكة تنشط في بيع وشراء الأسلحة النارية في ثلاث مناطق مختلفة من العاصمة طهران، حيث تم ضبط أكثر من 100 مسدس، إضافة إلى كميات من أسلحة أخرى وذخائر.

ومن جانبه ؛ ذكر قائد شرطة كرمان في تصريحات صحفية له انه تم ضبط 602 سلاحًا حربيا و201 سلاح صيد و1844 طلقة بحوز احد المشتبه بهم مؤخرا .

كما تم القاء القبض على 153 سارق مسلح وقاتل، و مرتكبي جرائم إطلاق نار وحمل أسلحة، وضبط 14 مركبة تُستخدم لنقل الأسلحة.

وفي سياق أخر ؛ أعلنت السلطات القضائية الإيرانية تنفيذ حكم الإعدام بحق جاسوس يعمل لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي، بعد إدانته بتهمتي المحاربة والإفساد في الأرض، وذلك عقب مصادقة المحكمة العليا ورفض طلب العفو.

وقال سيد كاظم موسوي حجّة الإسلام والمسلمين، رئيس السلطة القضائية في محافظة قم، إنّ الحكم نُفّذ في سجن قم بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، وذلك وفقا لما افادت به وكالة تسنيم الدولية للأنباء.

وأوضح موسوي، أنّ المحكوم بدأ تعاونه مع أجهزة الاستخبارات التابعة للكيان الصهيوني منذ أكتوبر 2023، وتم اعتقاله في فبراير 2024.